Антипинский НПЗ выставили на продажу за 110 млрд рублей

Имущество Антипинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), расположенного в Тюмени, выставили на продажу единым лотом, следует из данных Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс). Начальная цена составила более 110,87 млрд руб.

В частности, на торги выставлены здания и сооружения предприятия, офисная техника, оборудование, автомобили и автобусы. Согласно классификации имущества, также продается доля в размере 100% уставного капитала нефтяной компании «Новый поток», она оценена в более чем 12,237 млрд руб.

Антипинский НПЗ продолжает работу по договору процессинга, сообщила пресс-служба НПЗ. Срок конкурсного производства продлен судом до 30 июня 2021 года. «Производственная программа, график ремонтов оборудования, требования промышленной и экологической безопасности, а также все меры социальной поддержки коллектива и охраны труда реализуются на Антипинском НПЗ в полном объеме», — добавили в пресс-службе.

Напомним, работа Антипинского НПЗ была остановлена из-за нехватки оборотных средств для покупки нефти. В мае 2019 года НПЗ, основным владельцем которого был Дмитрий Мазуров, подал в суд заявление о банкротстве. Это было сделано после того, как его активы ($225 млн) заморозил Высокий суд Лондона из-за иска VTB Commodities Trading. В декабре Тюменский арбитражный суд признал НПЗ банкротом.

C июля 2019 года господин Мазуров находится под арестом по инициированному Сбербанком уголовному делу. Его подозревают в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более $3 млрд. Дмитрию Мазурову инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). За несколько месяцев до задержания контрольный пакет Антипинского НПЗ перешел Сбербанку.

Михаил Мананников