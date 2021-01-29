Экономика Тайваня впервые за 30 лет выросла сильнее китайской

По данным Главного управления бюджета, учета и статистики Тайваня, экономика страны по итогам четвертого квартала 2020 года выросла на 4,94% по сравнению с предыдущим годом. В результате годовой рост внутреннего валового продукта страны составил 2,98%, что практически идентично показателю 2019 года. Однако этого оказалось достаточно, чтобы тайваньская экономика смогла впервые с 1990 года обойти китайскую по показателю роста ВВП.

Государственное статистическое управление КНР отчиталось на прошлой неделе: согласно его данным, экономика Китая по итогам 2020 года выросла на 2,3%. Это худший показатель за последние 40 лет, что объясняется в основном последствиями пандемии COVID-19. Власти Тайваня же сумели оперативно среагировать на распространение нового вируса, закрыли границы и в итоге обошлись без введения жестких карантинных мер, которые включали бы закрытие точек общепита, гостиниц и части магазинов. К таким мерам прибегли власти Китая и многих других стран, что в итоге крайне негативно сказалось на их экономиках.

Об «умных мерах» борьбы Тайваня с пандемией читайте в материале “Ъ” «Островок стабильности в океане вируса».

Кирилл Сарханянц