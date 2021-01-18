Рост ВВП Китая стал минимальным за 40 лет — 2,3%

Экономический рост Китая в 2020 году на фоне пандемии составил 2,3%, следует из данных Государственного статистического управления КНР. Это минимальные темпы роста за последние 40 лет, отмечает ТАСС.

В 2017 году рост ВВП составил 6,8%, в 2018-м — 6,6%, а в 2019 — 6%. Темп экономического роста был ниже 2020 года последний раз в 1976 году: тогда он составил минус 1,6%.

ВВП Китая по итогам I квартала упал на 6,8%, во II квартале вырос на 3,2%, в третьем — на 4,9%, в IV — на 6,5%. Для сравнения, в октябре—декабре 2019 года рост составил 6%.

О динамике китайской экономики читайте в материале “Ъ” «Китай вывел экономику в плюс».