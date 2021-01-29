В центре Ярославля в выходные запретят остановку и стоянку из-за уборки снега

В Ярославле в предстоящие выходные 30 и 31 января будет введено временное ограничение остановки и стоянки транспорта в центральной части города, сообщили в пресс-службе мэрии. В сообщении отмечается, что ограничения вводятся в связи с запланированной уборкой улиц от снега.

«Для приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети в центральной части города, на участках улицы Свободы от улицы Володарского до улицы Победы и от улицы Республиканской до улицы Комсомольской, на улице Андропова от улицы Нахимсона до улицы Максимова с 18 часов 30 января до 20 часов 31 января вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Мэрия Ярославля обратилась к автовладельцам с просьбой проявлять внимательность в связи с временными ограничениями и не нарушать правил дорожного движения.

О том, как ведется уборка снега с улиц Ярославля в материале "Ъ-Ярославль" – «Снежный бунт».