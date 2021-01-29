Снежный бунт

Обильные снегопады в этом году вызвали сложности в организации уборки улиц Ярославля. По данным мэрии, ежедневно в этих работах задействовано до 90 спецмашин и до 150 работников. На оперативном совещании в мэрии представители «Горзеленхозстроя» заявили, что город убирается хорошо, а центральные улицы очищены от снега «до асфальта». Однако с этим не согласны общественники, считающие, что зимняя уборка организована некачественно. О том, что в Ярославле снег убирается плохо, заявили и в областной Госавтоинспекции. Недовольство уборкой высказывают в соцсетях и жители города. Мэр Ярославля Владимир Волков поставил задачу своим подчиненным улучшить качество зимней уборки.

На последнем оперативном совещании в мэрии Ярославля во вторник, 26 января, директор муниципального предприятия «Горзеленхозстрой», которое выполняет работы по уборке улиц, Андрей Степанов сообщил, что несмотря на обильные снегопады, уборка города идет в плановом режиме. Он отметил, что на уборку улиц от снега в ежедневном режиме выводится от 60 до 90 единиц спецтехники. Каждый день в работах задействованы от 100 до 150 работников. По словам директора, все основные улицы города полностью очищены от снега.

«В первую очередь мы проводим уборку основных магистралей, расчистку дорог первой и второй категорий. Наступившие благоприятные погодные условия позволили нам начать обработку улично-дорожной сети жидким реагентом, что позволило нам убрать зимнюю скользкость и расчистить дороги до асфальта. Самое главное, что мы убрали зимнюю скользкость на перекрестках, а также спусках и подъемах дорог. Сейчас ведется уборка второстепенных дорог. При этом используется песко-соляная смесь, так как на некоторых дорогах имеется большая наледь и жидкий реагент не всегда срабатывает»,— рассказал господин Степанов.

Мэр Ярославля Владимир Волков не разделил оптимизма руководителя «Горзеленхозстроя», рассказав, что жители города направляли ему жалобы по поводу уборки улиц, в частности, в комментариях на странице главы города в соцсети рассказывали о том, что на тротуарах и пешеходных переходах в городе много воды от подтаявшего неубранного снега.

«Нужно повышать качество уборки и активнее взаимодействовать с единой диспетчерской службой. Скопившуюся воду надо откачивать на грунт или вывозить специальными машинами»,— поставил задачу подчиненным господин Волков.

Андрей Степанов признал, что в связи с наступившим потеплением, серьезной проблемой стала скапливающаяся на тротуарах и пешеходных переходах талая вода. Он отметил, что ведется работа по очистке ливневой канализации для организации пропуска воды, а из тех мест, где отсутствует ливневая канализация, снег вывозится на снежный полигон.

В пресс-службе мэрии "Ъ-Ярославль" пояснили, что снег ежедневно убирают на всех улицах города и отвозят его на снежный полигон, который находится в районе Ярославского «НПЗ». Также для очистки улиц от снега и наледи используются специальные химические растворы, которые предотвращают образование льда на дорогах.

«На данный момент вывезено более 22 тыс. кубометров снега. Для эффективной чистки дорог используется песко-соляная смесь, противогололедные реагенты и соляной раствор»,— рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля

В мэрии отметили, что используемые в городе песко-соляная смесь и соляной раствор совершенно безопасны для людей. О том, какие точно химические противогололедные материалы применяются в Ярославле, в мэрии не сообщили.

По данным пресс-службы, в 2021 году на содержание дорог в Ярославле было выделено более 286,7 млн руб. Эти средства направляются, в том числе, на вывоз снега с городских улиц и на приобретение антигололедных препаратов.

В областной Госавтоинспекции считают, что в этом году городские улицы Ярославля очищаются от снега некачественно. "Ъ-Ярославль" сообщал, что региональное УМВД России по Ярославской области уже дважды делало официальные заявления о неудовлетворительном состоянии дорог в областном центре в зимний период. В УМВД отметили, что дороги плохо убираются от снега и наледи с ноября 2020 года, что создает риск возникновения аварийных ситуаций.

По данным управления, только за одни выходные сотрудниками Госавтоинспекции составлено 38 актов о неудовлетворительном состоянии уличной дорожной сети Ярославля, 33 из которых не были устранены владельцем дорог – мэрией города, в сроки, установленные законодательством РФ

«В отношении владельца дорог вынесено 20 определений о возбуждении дел об административных правонарушениях. Самыми распространенными недостатками содержания дорог являются: наличие на проезжей части зимней скользкости (наледи), снежного наката и снежных отложений»,– уточнили в региональном УМВД России.

Руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Игорь Ямщиков рассказал "Ъ-Ярославль", что не видит никаких улучшений в работе по зимней уборке города по сравнению с прошлым годом.

«Ничего не меняется, как и в прошлом году. Изначально снег не убирался, его никуда не вывозили, а всего лишь сдвигали к обочинам. Все как было, так и осталось. В результате снег лежит на тротуарах и обочинах дорог. В центре города, возле зданий органов власти на улице Андропова и на Советской площади все убрано, а в других местах не пройти и не проехать»,– говорит господин Ямщиков.





Руководитель исполкома ОНФ считает, что в Ярославле нет системной работы по уборке города от снега. Об этом говорят жители, обращающиеся в ОНФ, это же отмечают и активисты «фронтовиков», проводящие самостоятельно и с участием депутатов проверочные рейды по улицам города.

По мнению господина Ямщикова, на данный момент работа дорожно-эксплуатационных служб города по зимней уборке улиц заслуживает только неудовлетворительной оценки.

«Сегодня не только мы, но и все люди видят, что оценка уборки города от снега – "неуд". Как говорится, можно мести, но не вымести. Город убирается, но люди недовольны, должен быть некий стандарт»,– считает Игорь Ямщиков.

София Бастрыгина