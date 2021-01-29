На строительство четырех дорог в Ростове выделено 430 млн рублей

В 2021 году в Ростове запланировано построить четыре дороги местного значения. Средства на строительство выделены из федерального бюджета в рамках программы «Стимул», их сумма составила 430,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба управления информационной политики правительства Ростовской области.

Уточняется, что речь идет об автодорогах в микрорайонах № 5 и № 8 жилого района Левенцовского по ул. Еляна (на участке ул. Ткачева — пр. Маршала Жукова), ул. Жданова (ул. Еременко — ул. Ткачева), ул. Ткачева (ул. Жданова — пр. Солженицина), ул. Еременко (пр. Солженицина — ул. Жданова).

«Новая инфраструктура решит проблему транспортной доступности жилого района Левенцовского. В Ростовской области продолжается строительство жилья и социальных объектов в шаговой доступности, а программа „Стимул“ является серьезным подспорьем для решения задач комплексного развития территорий»,— сказал министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Куц, его слова приводятся в сообщении.

Наталья Шинкарева