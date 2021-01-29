В Тюменскую область поступило 21,6 тысячи доз вакцины от COVID-19

В Тюменскую область доставили 21,6 тыс. доз вакцины «Спутник V» от новой коронвирусной инфекции, сообщил оперштаб региона. Сегодня их распределят по областным медучреждениям.

Сейчас в регионе работают 35 пунктов вакцинации, говорится в сообщении оперштаба. По данным на 29 января, от коронавируса привито более 9,8 тыс. жителей Тюменской области, еще более 10 тыс. человек находятся в листе ожидания. Записаться на прививку можно по телефону горячей линии 122, либо оставив заявку на портале «Госуслуг».

На 29 января с начала пандемии COVID-19 заразились 27 344 жителя региона. Более 26 тысяч человек уже выздоровели, еще 246 человек скончались.

Михаил Мананников