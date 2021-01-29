В УГАТУ не готовятся к объединению с Башгосуниверситетом

Ректор Уфимского государственного авиационного технического университета Сергей Новиков заявил “Ъ-Уфа”, что не обладает информацией о возможном объединении вуза с Башгосуниверситетом. «Решение об объединении вузов должен принимать ученый совет. На сегодняшний день к нам не поступало никаких официальных документов на этот счет»,— отметил господин Новиков.

Информация об объединении учебных заведений появилась вчера в СМИ. По данным «Проуфу», о скором реформировании вузов ученому совету БашГУ сообщили 26 января, а ученому совету УГАТУ — 27 января.

Булат Баширов