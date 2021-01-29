Газмпромбанк будет обеспечивать наличными Сургут и Новый Уренгой

Центробанк передал функции рассчетно-кассового центра в Новом Уренгое (ЯНАО) и Сургуте (ХМАО) коммерческому банку, сообщила пресс-служба Уральского ГУ Банка России. По данным “Ъ-Урал”, обеспечивать наличный денежный оборот в этих городах будет Газпромбанк.

Такое решение было принято из-за отсутствия рассчетно-кассовых центров в Новом Уренгое и Сургуте, следует из сообщения Центробанка. Теперь отделение Газпромбанка получает наличные в рассчетно-кассовом центре Надыма и хранит деньги у себя, выдавая их клиентам по заявкам.

По словам первого заместителя начальника Уральского ГУ Банка России Евгения Барышникова, вовлечение банка-партнера повысит доступность наличных для жителей Нового Уренгоя. «Учитывая суровые климатические условия, сезонные ограничения на передвижение транспорта и территориальную обособленность городов, новая модель обеспечит надежность и эффективность процессов снабжения банков наличными деньгами»,— отметил господин Барышников.

Расчетно-кассовый центр — структурное подразделение Центробанка, которое проводит расчеты между банками и филиалами, кассовое обслуживание банков, хранит наличные деньги и другие ценности, совершает операции с ними и обеспечивает их сохранность. Их услуги бесплатны для банков.

Михаил Мананников