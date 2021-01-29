В Свердловской области появится социальная сеть для пенсионеров

Организации министерства социальной политики Свердловской области создадут социальную сеть для пенсионеров региона, сообщили в пресс-службе регионального законодательного собрания. В «Социальном портале» будут внедрены как сервисы для знакомств и общения, так и для обращений к чиновникам. Кроме того, планируется внедрение направлений образования и телемедицины.

«Последние исследования показали, что граждане преклонного возраста очень нуждаются в знакомствах и общении с людьми своего возраста, но большая часть сайтов, предусмотренных для этих целей, не отвечают запросам старшего поколения. Новая разработка будет предусматривать такую возможность с учетом мнений пожилых пользователей», — заявила председатель свердловского заксобрания Людмила Бабушкина.

Портал также позволит открыть собственный канал для постоянного ведения. Кроме того, у пенсионеров будет возможность найти актуальные ресурсы для прослушивания музыки, просмотра фильмов, чтения электронных изданий.

Для пожилых свердловчан, продолжающих вести активный образ жизни в социальной сети будут предусмотрены курсы и вебинары. На портале будут в том числе блоги, видеоуроки, сообщества по интересам.

«А чтобы труды наших бабушек и дедушек не пропадали зря, разработчики планируют создать виртуальный магазин для покупки и продажи пользователями своих изделий. Разработчики планируют предусмотреть многие направления жизни граждан старшего поколения и возможности помочь им», — добавили в пресс-службе.

Также на портале будут актуальные вакансии с предложениями о работе, предложения с возможностью получить консультацию юристов и адвокатов. Будет возможность обратиться в информационную систему «Единый социальный телефон», а также к руководителям и социальным работникам, обратную связь и новости по вопросам сферы ЖКХ.