На Ямале коронавирус подтвердился у 64 человек

За минувшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) новой коронавирусной инфекцией заразились 64 человека, два пациента скончались, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. C начала пандемии в округе COVID-19 заразились 35 489 человек, более 31 тысячи уже выздоровели, 377 пациентов скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрирован 19 238 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 813 048 человек, более 3,2 млн пациентов выздоровели, 72 185 человек скончались.

Напомним, режим повышенной готовности на Ямале продлен до 1 марта. В регионе сохраняются режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, а также масочный режим, в общественных местах и транспорте, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию. Предприятия общественного питания с 23:00 до 06:00 часов могут работать только на вынос. Кроме того, продлен запрет на работу ночных клубов.

Михаил Мананников