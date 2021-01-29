В Тюменской области выявили 145 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Тюменской области новой коронавирусной инфекцией заразились 145 человек, еще один пациент скончался, сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с заболеванием. С начала пандемии COVID-19 заразились 27 344 жителя региона, более 26 тысяч человек уже выздоровели, 246 человек скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрирован 19 238 новых случаев заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 3 813 048 человек, более 3,2 млн пациентов выздоровели, 72 185 человек скончались.

Напомним, в регионе до 28 февраля действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания. Помимо этого, сохраняется масочный режим в общественных местах и транспорте, граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию. До конца февраля в Тюменской области под запретом остается проведение в помещениях массовых мероприятий. С ограничениями работают фитнес-центры, кафе и рестораны.

Михаил Мананников