Пермский завод по производству одноразовой посуды запустил линию переработки пластика

Пермский производитель одноразовой посуды «Упакс-Юнити» запустил линию глубокой переработки полиэтилентерефталата и производства жесткой упаковки для пищевых продуктов. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, установка позволяет перерабатывать до 1 тыс. тонн вторичного полиэтилентерефталата в месяц. Из восстановленного полимера предприятие сможет производить более 50 наименований пищевой ПЭТ-тары, упаковки для молочной и мясной промышленности.

Напомним, в конце 2018 года проект «Упакс-Юнити» по строительству линии производства упаковки для пищевых продуктов получил статус приоритетного. Инвестиции в запуск нового производства составили 1,5 млрд руб.

ООО «Упакс-Юнити» основано в 2001 году. Компания входит в пятерку крупнейших производителей упаковки на территории РФ. Для производства одноразовой посуды и упаковки предприятие использует пищевой полипропилен. Владельцами компании являются бывший глава Перми Аркадий Каменев (25%), гендиректор общества Александр Долгополов (25%), Олег Коломеец (25%), Ольга Болдачева (20%), Александр Борисовский (5%), Семен Лиссер (1,8%) и Николай Ивкин (1,35%). Выручка ООО, по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2019 году составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 21 млн руб.