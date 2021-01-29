Власти Екатеринбурга назвали парк и аллею, которые будут благоустраивать в 2022 году

Администрация Екатеринбурга подвела итоги рейтингового голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году.

По данным председателя городского комитета по благоустройству Тамары Благодатковой, большинство голосов набрали парк Преображенский в Академическом районе и Солнечная аллея в микрорайоне Солнечный. За них отдано более 68,7 тыс. и 68,9 тыс. голосов соответственно. Всего в голосовании приняли участие около 155,4 тыс. горожан.

Напомним, варианты благоустройства и реконструкции территорий предложила общественная муниципальная комиссия. Среди вариантов также рассматривался летний парк «Уралмаш» (набрал более 10,1 тыс. голосов), сад имени Энгельса (за него проголосовали 3,9 тыс. человек), бульвар Опалихинский (получил около 3,7 тыс. голосов).

«Обе территории, набравшие большинство голосов будут включены программу по благоустройству. В этом году будет разработана проектная документация, пока жители видели только концепции по благоустройству. Пока сроки реализации проектов и объемы финансирования определить нельзя»,— добавила госпожа Благодаткова.