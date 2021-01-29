Уголовное дело двух воронежских экс-полицейских передано в суд

Прокуратура Воронежской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего экс-начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Воронежу майора Сергея Агафонова и 34-летнего бывшего заместителя начотдела майора Дениса Селютина. Им вменяется мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ). Как следует из сообщения надзорного ведомства, уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемые были задержаны в сентябре 2019 года. По версии следствия, в феврале-марте 2019 года Сергей Агафонов и Денис Селютин совершили хищение 300 тыс. руб., принадлежащих воронежцу под предлогом того, что из-за служебного положения они могут оказать покровительство в осуществлении его незаконной игорной деятельности вне игровой зоны. Однако деятельность незаконного игорного клуба на территории Железнодорожного района была пресечена правоохранительными органами, а владелец клуба привлечен к уголовной ответственности. В 2019 году он осужден мировым судом Железнодорожного района за незаконную организацию и проведение азартных игр. (ч.1 ст.171.2 УК РФ). Виновному назначено наказание в виде 180 часов обязательных работ.

В чем обвиняли подполковника воронежской полиции, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова