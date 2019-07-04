Борцу с коррупцией насчитали взятку

Управление СКР по Воронежской области переквалифицировало обвинение заместителю руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) регионального главка МВД Виталию Чермашенцеву — теперь подполковнику вменяют не мошенничество, а получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, на протяжении четырех лет полицейский брал деньги у борисоглебского бизнесмена Геннадия Ширяева «за покровительство». Общая сумма незаконного вознаграждения в итоге превысила 9 млн руб. Защита настаивает, что полицейский стал жертвой оговора возможного посредника — бывшего начальника борисоглебского отдела УЭБиПК Александра Кучеренко, который после выхода на пенсию якобы работал на Геннадия Ширяева.

Как рассказал “Ъ-Черноземье” адвокат Алексей Иващенко, представляющий интересы Виталия Чермашенцева, 27 июня следователь второго отдела по расследованию особо важных дел воронежского СКР предъявил подполковнику обвинение в новой редакции — о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ — до 15 лет лишения свободы). Ранее полицейского обвиняли по более мягкому составу — об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ — до 10 лет лишения свободы). Почему изменилась позиция следствия, господин Иващенко уточнить не смог, сославшись на отсутствие конкретики в материалах дела. «Для взятки требуется наличие полномочий, которые должностное лицо реализует или не реализует в угоду взяткодателю. В этой ситуации непонятно, что вообще мог сделать мой подзащитный», — пояснил адвокат. По его мнению, следствие инкриминировало полицейскому максимально возможное обвинение, которое «соразмерно убийству»: «Хуже уже точно не будет».

Виталий Чермашенцев был задержан вечером 20 июня и на следующее утро допрошен в качестве обвиняемого. 22 числа Ленинский райсуд по ходатайству СКР отправил его в СИЗО на два месяца. По версии следствия, с марта 2015 года по май 2019-го подполковник через посредника Александра Кучеренко получал от борисоглебского предпринимателя Геннадия Ширяева взятки в размере до 200 тыс. руб. ежемесячно. Деньги шли на «общее покровительство», совокупный размер взятки в итоге составил 9,2 млн руб. Геннадий Ширяев — владелец сельхозкооператива, управляющего одной из крупнейших в регионе птицефабрик «Третьяковская» и маслоэкстракционным заводом. Александр Кучеренко — бывший начальник борисоглебского межрайонного отдела УЭБиПК, сейчас на пенсии.

3 июня Воронежский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу Алексея Иващенко на арест полицейского. По мнению адвоката, у следствия нет доказательств получения подполковником взяток, кроме показаний Александра Кучеренко. «Факт передачи или попытки передачи денежных средств нигде не зафиксирован, какие-либо разговоры об этом также не зафиксированы и суду не представлены. Вместо этого в деле есть показания Кучеренко, который был допрошен в качестве подозреваемого в мошенничестве (изначально дело возбуждалось по заявлению Геннадия Ширяева против Александра Кучеренко и неустановленных лиц. — “Ъ-Черноземье”). Не будучи предупрежденным об ответственности за дачу ложных показаний, он сообщил следствию, что передавал взятки от Ширяева непосредственно Чермашенцеву. Получается, обвинение основывается исключительно на показаниях одного человека», — заявил господин Иващенко.

По словам адвоката, показания Александра Кучеренко являются «не чем иным, как способом защиты от уголовного преследования». «Подозрение в отношение Чермашенцева требовало более тщательной проверки. Но следствие никак не проверило возможность умышленного оговора со стороны Кучеренко — банально чтобы избежать ответственности. Факт передачи денежных средств от Ширяева Кучеренко фактически доказан материалами дела, он сам это подтвердил. Соответственно, у Кучеренко есть выбор: признать мошенничество или свалить вину на Чермашенцева, дав показания о посредничестве во взятке. В последнем случае в силу закона он может избежать уголовной ответственности. Исходя из подобной логики, любое должностное лицо может быть оговорено и попасть под уголовное преследование», — резюмировал адвокат. Он попросил суд учесть состояние здоровья полицейского и изменить ему меру пресечения на домашний арест.

Сам Виталий Чермашенцев пояснил, что за все время работы «впервые сталкивается с подобной ситуацией». «Кучеренко занимал фактически равнозначную со мной должность, он был начальником отдела и обслуживал территорию Борисоглебского района. Как так получается, что деньги от Ширяева брал он, а во взятках обвиняют меня? Как на основании показаний одного человека меня обвиняют в том, чего я не делал? Понимаю, что занимаю определенную должность и, может быть, в этом есть какие-то основания для ареста. Но прошу отнестись с пониманием к состоянию моего здоровья и не принимать скоропалительных решений. Да, во время задержания я воспользовался ст. 51 Конституции РФ: было поздно, и я попросил дать мне время подумать до утра. Но на следующий день следователь не стал меня слушать», — сказал обвиняемый.

Несмотря на приобщение к материалам дела выписки о состоянии здоровья Виталия Чермашенцева и наличия у него рецидивирующего заболевания, областной суд не нашел оснований выпускать его из СИЗО.

По словам источника “Ъ-Черноземье” из окружения Виталия Чермашенцева, в свое время подполковник поспособствовал трудоустройству Александра Кучеренко на работу к Геннадию Ширяеву. «Он его сам попросил. Виталий Александрович позвонил Ширяеву, тот сказал: нет вопросов. Уже впоследствии Чермашенцев узнал, что Курченко благополучно устроился. Но кем и как, официально или нет – тот не уточнял», — сказал собеседник “Ъ-Черноземье”. Сам Геннадий Ширяев отказался от комментариев, пояснив “Ъ-Черноземье”, что все вопросы следует адресовать следствию.

Андрей Прах