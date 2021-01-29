Посол России назвал инсинуациями обвинения США в применении химоружия для убийств

Посол России в США Анатолий Антонов назвал обвинения в адрес России со стороны Белого дома в применении химоружия для убийств беспочвенными инсинуациями.

«Не в первый раз слышим подобные огульные обвинения в наш адрес, не подкрепленные никакими фактическими доказательствами. Мы неоднократно просили зарубежных партнеров поделиться информацией и предлагали наладить профессиональный диалог с целью прояснения истины. Однако наши призывы продолжают оставаться безответными»,— приводится комментарий Анатолия Антонова на странице посольства в Facebook.

«Напомню: Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что документально подтверждено Организацией по запрещению химоружия. В то же время США остаются единственным государством-участником Химконвенции, все еще не выполнившим свои обязательства по уничтожению запасов химоружия. Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химической демилитаризации и прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны»,— добавил дипломат.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки на брифинге заявляла, что президент США Джо Байден дал распоряжение разведслужбам собрать информацию о предполагаемых враждебных действиях России, в том числе по поводу хакерской араки на Solar Winds, российского вмешательства в выборы 2020 года и применения химоружия против лидера оппозиции Алексея Навального.

Напомним, Алексей Навальный был задержан на паспортном контроле в Шереметьево после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после предполагаемого отравления веществом из группы боевых ядов «Новичок». 29 января Московский областной суд оставил в силе решение Химкинского городского суда о его задержании на 30 суток.

Подробности — в материале “Ъ” «Алексей Навальный остался в СИЗО».