Путин: пандемия коронавируса постепенно отступает

Принимаемые российскими властями меры по борьбе с коронавирусом соответствуют уровню угрозы, заявил президент Владимир Путин. По его мнению, пандемия COVID-19 отступает.

«Пандемия, действительно, постепенно отступает. Количество заболевших сокращается, количество людей, которые, слава Богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел»,— сказал президент на совещании с правительством.

При этом глава государства добавил, что в России на 100 тыс. человек приходится 12 заразившихся COVID-19. Это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах. Также он назвал удовлетворительной ситуацию с летальностью от COVID-19 в России по сравнению с другими государствами.

Несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации в стране, господин Путин призвал как федеральные, так и региональные власти «не расслабляться» и продолжать борьбу с пандемией, в частности, увеличить объем вакцинации. «В эту прививочную кампанию, связанную с гриппом, почти 70 млн человек привили <…> Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией»,— сказал он. Сейчас в России, по последним оценкам, прививку от COVID-19 сделали около 1 млн человек.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, присутствовавшей на совещании, сейчас в России произведено около 8,2 млн доз вакцины от коронавируса. Из них в медицинские организации страны направлено почти 2,7 млн доз. «Хочу сказать, что мы фактически работаем с колес. Такая разница между объемами производства и объемами, доступными для вакцинации, объясняется необходимостью прохождения нормированных по времени процедур контроля качества и безопасности произведенных вакцин в соответствии с действующим законодательством»,— уточнила она.

Масштабная вакцинация от COVID-19 началась в России в середине декабря 2020 года. По поручению президента 18 января 2021 года в стране стартовала массовая вакцинация. Российские власти планируют в 2021 году привить от коронавируса 60% населения России (68,6 млн человек). До конца марта смогут привиться 20 млн человек.

В каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19 — в материале “Ъ” «Гонка вакцинаций».