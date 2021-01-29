3,5 процента составил спад экономики США в 2020 году, сообщило вчера Бюро экономического анализа Министерства торговли США. Это падение объема ВВП стало самым сильным с 1946 года (тогда был зафиксирован спад на 11,6%), а также превысило показатель 2009 года (минус 2,5%). При этом в четвертом квартале 2020 года в годовом исчислении (как принято считать в США — если бы показатель рос такими же темпами на протяжении всего года) американский ВВП вырос на 4% после роста на 33,4% в третьем. В том числе потребительские расходы выросли за квартал в таком исчислении на 2,5%, капвложения — на 18,4%, госрасходы сократились на 1,2%. Импорт в четвертом квартале вырос на 29,5%, экспорт — на 22%.