Транспортная карта «Тройка» заработает в Подмосковье с 1 февраля

С 1 февраля Москва и Московская область начнут объединять транспортные системы. С 1 февраля карта «Тройка» станет доступной более чем на 300 городских маршрутах Подмосковья.

«Это только первый этап запуска… С 1 февраля пассажиры смогут расплачиваться за поездки в Подмосковье по тарифу "Кошелек" на городских маршрутах, где сейчас применяется "плоский тариф" со списанием на входе»,— говорится в сообщении департамента транспорта Москвы.

Проехать на пригородных маршрутах с зональной системой тарификации можно будет позже, после завершения тестирования и запуска второго этапа. Когда начнется второй этап, в департаменте не уточнили.

Как сообщила в эфире телеканала «360» первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, слияние подмосковной карты «Стрелка» со столичной «Тройкой» произойдет к сентябрю. Тогда же появится объединенная карта.

Московская «Тройка» существует с 2013 года (их выдано более 35 млн штук), подмосковная «Стрелка» — с 2015 года (более 3,5 млн). С 2016 года выпускаются кобрендинговые карты со встроенными чипами «Тройки» и «Стрелки», но у них отдельные счета, пополнять их надо разными способами. В феврале 2019 года власти анонсировали создание единой платежной системы.

О распространении московской билетной системы в других городах — в материале “Ъ” «"Тройка" скачет по Руси».