В московские теризбиркомы не попали 36 коммунистов

В четверг Мосгоризбирком (МГИК) утвердил окончательные составы 123 территориальных избирательных комиссий (ТИК) Москвы, но 36 членов КПРФ, из-за которых был объявлен добор на вакантные места, так и не прошли в новые составы. Об этом сообщил на своем сайте МГК КПРФ. Документы по итогам заседания МГИКа на сайте комиссии пока не опубликованы.

В конце 2020 года истек срок полномочий 123 из 128 московских ТИК. 5 ноября 2020 завершился прием документов от партий и общественных организаций, желающих выдвинуть своих кандидатов в новые составы комиссий. 18 декабря МГИК опубликовал составы новых ТИК, не включив в них представителей КПРФ, хотя у партии есть квота. Тогда замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут пояснил “Ъ”, что коммунисты неправильно подали документы и для них срок приема документов продлили до 28 декабря.

Коммунисты подали документы заново, однако вместо 123 членов ТИК от компартии МГИК назначил только 87. Московский горком КПРФ в своем заявлении назвал это зачисткой избирательных комиссий «в целях расширения возможностей манипуляции выборами». По его мнению, власти «готовят масштабную фальсификацию итогов предстоящих выборов» в свою пользу.

В ответ на это Дмитрий Реут заявил “Ъ”, что нарушения закона со стороны МГИКа нет, так как квота действует при формировании комиссий, то есть она была действительна 18 декабря: «Мы имели все основания в принципе не назначать их представителей, так как они нарушили закон при внесении предложений. Но мы им дали возможность исправиться. Прием кандидатур был объявлен для всех, кто имеет такое право. Поступило более 200 предложений на 123 места, и преимуществом КПРФ уже не обладала». По его словам, многие кандидатуры КПРФ не обладали необходимым опытом и уровнем образования, и приоритет был отдан кандидатам с более высокими навыками. «Несмотря на грубые нарушения горкомом КПРФ избирательного законодательства при внесении предложений на этапе формирования ТИК, 87 представителей КПРФ все же были назначены»,— добавил он.

Елена Рожкова