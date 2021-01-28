Второй эсминец ВМФ США вошел в Черное море

Российские военные начали следить за эсминцем ВМС США «Портер», вошедшим в акваторию Черного моря, сообщил Национальный центр управления обороной. Это третий с 23 января случай, когда в Черное море входит американский корабль: ранее в акваторию прибыли эсминец «Дональд Кук» и корабль сопровождения «Ларами».

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Портер» ВМС США, зашедшего в 19:00 28 января 2021 года в акваторию Черного моря»,— передает «РИА Новости» сообщение Национального центра управления обороной.

По сообщению 6-го оперативного флота ВМС США, эсминец вошел в акваторию, чтобы заступить на обычное патрулирование. «"Портер" рад вернуться в Черное море, чтобы вместе с союзниками и партнерами НАТО продемонстрировать приверженность стабильности и безопасности в регионе»,— приводится на сайте флота сообщение капитана эсминца Томаса Ралстона. Перед заходом эсминца в Черное море посольство США в Киеве сообщало в Twitter, что корабль будет проводить «операции по поддержанию морской безопасности».