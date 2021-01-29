«Благо» реструктурирует бывшего замминистра

Арбитражный суд Москвы по заявлению структуры ГК «Благо» Аркадия Фосмана ввел реструктуризацию долгов в отношении экс-замглавы Минсельхоза, основателя воронежского холдинга «Маслопродукт» Алексея Бажанова. «Благо» хочет взыскать с бывшего чиновника 9,88 млрд руб. — это выкупленные петербургской группой у структуры Связь-банка требования к ЗАО «Ойл продакшн» (входило в «Маслопродукт»), по которым господин Бажанов был привлечен к субсидиарной ответственности. Пока в арбитраже рассматривается дело о банкротстве, у следствия появилось основание передать в суд общей юрисдикции уголовное дело в отношении бывшего чиновника о мошенническом хищении средств «Росагролизинга» — для вынесения заочного приговора.

Вчера арбитражный суд Москвы по заявлению ООО «Компания Благо» ввел реструктуризацию долгов в отношении господина Бажанова. Заявление, поданное в октябре 2020 года, было признано обоснованным, но суд не стал сразу вводить реализацию имущества, на которой настаивало «Благо». Представитель господина Бажанова просил прекратить производство, но суд не внял его доводам.

Дело о банкротстве экс-чиновника — продолжение разбирательств о привлечении его к субсидиарной ответственности. В 2019 году арбитражный суд Воронежской области счел доказанным, что в 2011 году действия господина Бажанова привели к отчуждению имущества ЗАО «Ойл Продакшн» и формированию у юрлица кредиторской задолженности в размере 12,1 млрд руб. (почти 10 млрд руб. из этой суммы приходится на требования ООО «Компания Благо»).

В рамках другого разбирательства суд привлек господина Бажанова к субсидиарной ответственности по долгам еще одной структуры ГК «Маслопродукт», ЗАО «Маслопродукт-Био», на 2,2 млрд руб. Инициаторами разбирательств были структуры группы «Благо», которая в итоге получила контроль над ключевым активом «Маслопродукта» — маслозаводом в Верхней Хаве Воронежской области. Обжаловать решения господину Бажанову не удалось.

Адвокат юридической компании РКТ (представляет интересы «Блага» в судах) Анастасия Шамшина рассказала, что сумма требований «Блага» к Алексею Бажанову в рамках дела о банкротстве составляет 9,875 млрд руб.: «ООО "Компания Благо" выкупило права требования к ЗАО “Ойл Продакшн“ у «Управляющей компании “Траст Центр”» (структура Связь-банка. — „Ъ“). Эти требования вытекали из кредитных договоров. Ранее сумма требований составляла 9,878 млрд руб., часть долга была погашена в ходе процедуры банкротства». По словам госпожи Шамшиной, требования по «Маслопродукту-Био» (в реестре кредиторов этой компании числится долг перед «Компанией Благо» в 1,19 млрд руб.) не заявлялись в деле о персональном банкротстве, так как «Благо» не получило исполнительный лист. Сейчас исполнительное производство возбуждено по заявлению конкурсного управляющего «Маслопродукта-Био» Эдуарда Гриченко. «"Компания Благо" ожидает результатов исполнительного производства, пополнения конкурсной массы должника и удовлетворения своих требований», — пояснила госпожа Шамшина.

По ее словам, представители «Благо» были готовы к введению реструктуризации вместо реализации имущества: «Таковы тенденции судебной практики: в большинстве случаев суды предоставляют шанс гражданам договориться с кредиторами, а также в некотором смысле «перестраховываются». Цель — получить более качественную доказательственную базу и либо утвердить план реструктуризации долгов, либо признать гражданина банкротом и перейти к стадии реализации имущества». Перспективы разбирательства и взыскания долгов она предпочла не оценивать, так как «на текущий момент это сложно». Решение о дальнейшем ходе банкротства будет принято судом в июне 2021 года.

Ранее, напомним, глава «Блага» Аркадий Фосман называл привлечение господина Бажанова к субсидиарной ответственности «стандартной процедурой, по которой "Благо" действует в рамках закона». Перспективу взыскания многомиллиардных долгов с господина Бажанова он предпочитал не оценивать: «Я не знаю, что есть у него из активов». Сам господин Бажанов расценивал происходящее как «продолжение рейдерского захвата» ГК «Маслопродукт». Он также настаивал, что при вынесении решений о привлечении к субсидиарной ответственности суды неправомерно использовали выводы, сделанные в приговорах по уголовных делам нескольких сотрудников ГК «Маслопродукт», которые пошли на сделку со следствием.

Между тем уголовное разбирательство в отношении самого господина Бажанова может вскоре продолжиться в суде. По словам источника “Ъ-Черноземье” в правоохранительных органах, в конце прошлого года Великобритания отказала в экстрадиции бывшего замминистра на родину. Экс-чиновника, напомним, обвиняют в создании ОПГ для особо крупного мошенничества, в том числе со средствами «Росагролизинга». Изначально сумма ущерба составляла 1,125 млрд руб., которые «Росагролизинг» выделил на закупку оборудования для завода в Верхней Хаве.

Из-за переквалификации дела, возбужденного в 2013 году, бывший замглавы Минсельхоза вышел из СИЗО и успел уехать из России. А в начале 2014 года к эпизоду с закупкой оборудования добавилось мошенническое хищение более 10 млрд руб. кредитов Связь-банка, которые давались структурам группы на приобретение сырья и операционную деятельность. В 2020 году следственный департамент МВД России возбудил еще три уголовных дела в рамках расследования деятельности Алексея Бажанова: в их рамках ему, а также финансисту группы Ольге Яудземис теперь также инкриминируется отмывание части полученных средств и легализация оборудования маслозавода. Отказ в экстрадиции дает суду возможность вынести заочный приговор, и дело о хищении средств «Росагролизинга» вскоре может быть передано в суд, рассказал собеседник “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин