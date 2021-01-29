Займам переосмыслили залоги

Не прошло и трех месяцев, как микрофинансисты забыли о запретах ЦБ на подмену одних видов займов другими ради заработка. Причем схема изменилась незначительно, но позволяет получать еще больше процентов за счет представления POS-займа займом с иным обеспечением. По мнению экспертов, чтобы прекратить такую практику, необходимы законодательные поправки и расширение полномочий ЦБ.

Как стало известно “Ъ”, рекомендации ЦБ от 16 ноября 2020 года о недопущении подмены одного вида займа другим для увеличения полной стоимости кредита / займа (ПСК) ненадолго прекратили подобную практику. В прошлом году ряд МФО придумали схему увеличения заработка за счет подмены одних видов займов другими (см. “Ъ” 22 мая и 16 сентября 2020 года). Как рассказал “Ъ” один из клиентов МКК «Кредит лайн» (состоит в реестре ЦБ), в рамках сервиса «Paylate — Доверительная оплата» компания предоставляет услуги потребительского кредитования в розничных сетях, в том числе в крупной розничной сети МТС.

Клиент предоставил в распоряжение “Ъ” договор займа, согласно которому он с помощью заемных средств приобрел мобильный телефон Samsung, защитное стекло, страховку для стекла от «Альфа-Страхования», сим-карту, тарифный план от МТС и пр. Согласно договору, обеспечением по займу являются приобретенное за счет него имущество и обязательное право требования. Для займов «с иным обеспечением» предельная ПСК, установленная на первый квартал ЦБ, составляет 129,5%, по POS-займам, которыми, по сути, является продукт (поскольку ни сам телефон, ни перечисленные допопции не могут быть реальным залогом), максимально допустимая ПСК — 41,937%. В договоре указана ПСК — 101,6%.

В МКК «Кредит лайн» “Ъ” сообщили, что «каждый субъект правоотношений вправе самостоятельно оценивать условия договорных обязательств, в которые он вступает, и принимать решение относительно допустимости данных условий применительно к себе».

Впрочем, эксперты уверены, что ПСК не предмет договорных отношений. «Устанавливаемые ЦБ значения ПСК не являются рекомендательными, в ФЗ "О потребительском займе (кредите)" прямо указывается, что на момент заключения договора с заемщиком полная стоимость займа в процентах годовых не может превышать 365% годовых или рассчитанное Банком России среднерыночное значение ПСК в процентах годовых для соответствующей категории займов»,— отмечает управляющий партнер АБ «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов. По словам старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Антона Рогачевского, в данном случае нарушение налицо. Как правило, если ЦБ видит такое нарушение в первый раз, то выносится предупреждение и устанавливается надзор, продолжает он. В письме от 16 ноября 2020 года регулятор прямо указывал на недопустимость подмены, по сути, беззалоговых POS-займов иными, в том числе за счет фиктивных залогов.

В ЦБ “Ъ” сообщили, что «постоянно ведут мониторинг исполнения поднадзорными организациями рекомендаций» и «если выявляются нарушения, то Банк России применяет меры в рамках установленных полномочий вплоть до принятия решения о выводе финансовой организации с рынка». В СРО «Мир», куда входит МКК «Кредит лайн», отметили, что «вопросы, относящиеся к ПСК, находятся вне поля компетенции СРО, вместе с тем при выявлении такого рода информации она передается регулятору и сохраняется в риск-профиле компании в СРО».

Однозначно можно сказать, что подмена POS-займов залоговыми в обход указаний регулятора — это циничное нарушение и повод для реакции Центробанка, отмечает руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. «Мы считаем, что законодателям следует хотя бы обсудить расширение полномочий ЦБ, с тем чтобы у регулятора были более широкие возможности в рамках поведенческого надзора, поскольку безнаказанность порождает вседозволенность»,— заключает она.

Ксения Дементьева