Золото вытянуло ломбарды

Рост портфеля ломбардов в прошлом году составил 10%. Однако обеспечен он был не притоком новых клиентов, а ростом среднего чека. До 90% сделок на рынке ломбардов обеспечены золотом, а цены на него в прошлом году выросли в 1,5 раза. В этом году участники рынка не ожидают значительного роста.

В 2020 году в условиях пандемии рынок ломбардов понес чувствительные потери. По оценке главы совета Национального объединения ломбардов Алексея Лазутина, небольшие несетевые компании, занимающие половину рынка, утратили до 30% клиентской базы. Во многих регионах не работали точки продаж, клиенты чаще выкупали залоги, чтобы иметь на руках что-то на черный день, уехали и не вернулись мигранты, которые составляли существенную долю клиентов, поясняет он. Кроме того, отмечает гендиректор финансового маркетплейса «Юником24» Юрий Кудряков, возросла регуляторная нагрузка, которая привела к сужению рынка. В итоге в 2020 году рынок покинули 700 компаний — почти 20% значившихся в реестре ЦБ на начало года.

Но даже в таких непростых условиях портфель рынка за минувший год увеличился на 10%, до 40 млрд руб., уточняет Алексей Лазутин. Рост был обеспечен прежде всего за счет выросшего в цене золота, которое обеспечивает 90% всех займов, пояснил он. По данным Bloomberg, цены на мировом рынке за 2020 год выросли на 20% и закрепились возле уровня $1900 за тройскую унцию. С учетом роста курса доллара на российском рынке (на 20%) стоимость драгоценного металла выросла приблизительно в 1,5 раза. Причем учетные цены ЦБ за золото (от которых ведут оценку ломбарды) уже к апрелю достигли 4 тыс. руб./1 г, а с августа оставались в диапазоне 4,5–4,7 тыс. руб./1 г.

В ломбардах также подчеркивают, что самым трудным в период пандемии было сохранить клиентскую базу. В условиях запрета выходить на улицу необходимо было удержать действующих клиентов, вспоминает операционный директор сети «Мосгорломбард» Евгений Фоменко. Для этого компания внедрила онлайн-услуги — мобильное приложение, оплату процентов и пролонгацию залогов через личный кабинет. Основатель «Ломбард Короны» Вадим Клемцов отмечает, что ломбарды не могли несколько месяцев реализовывать невостребованное имущество, то есть не могли пополнять оборотные средства. И даже после снятия карантинных мер люди стали меньше потреблять, средний чек по сети снизился с 10 тыс. руб. до 8 тыс. руб., отмечает он. Гендиректор «Фианит-Ломбарда» Станислав Воронин отмечает, что компании удалось не допустить увеличения доли невостребованных залогов, в том числе благодаря реализации ряда «программ по реструктуризации задолженности».

В ожиданиях участники рынка сдержанны. В 2021 году существенного роста рынка ждать не стоит, уверен господин Лазутин, если только не вернутся массово рабочие-мигранты. «Кроме того, в текущих экономических условиях будет происходить консолидация отрасли и ее чистка. В этом году процесс замедлится, но еще примерно 10% уйдет с рынка»,— оценивает он. Кто-то присоединится к более крупным игрокам, кто-то уйдет в серый сегмент, неподконтрольный ЦБ. В «Мосгорломбарде» также не ожидают резкого роста спроса на услуги 2021 году. Продолжения взрывного роста цен на золото не будет (см. “Ъ” от 28 января), но есть надежда, что восстановление потребления увеличит спрос на услуги ломбардов, рассчитывает Станислав Воронин.

Вместе с тем сдерживать развитие рынка будет и специфика осуществления деятельности ломбардов — «в отличие от других субъектов финансового рынка, они не могут предоставлять свои услуги полностью в онлайн-режиме», добавляет заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина. Кроме того, как отмечает господин Кудряков, заемщики будут отказываться от услуг ломбардов, переходя на сберегательную модель поведения. И в таких условиях, добавляет эксперт, самим ломбардам труднее будет реализовать залоговое имущество.

Полина Трифонова