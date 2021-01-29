Золотодобытчик дошел до офисов

Stone Hedge, достроившая все свои жилые комплексы, запускает в Москве новый проект, но уже в офисном сегменте. В партнерстве с бывшим топ-менеджером группы ПИК Владиславом Свибловым компания построит бизнес-центр за 12 млрд руб. Участники рынка не уверены, что сейчас удачное время для запуска проекта: спрос на офисном рынке столицы в 2020 году оказался минимальным за всю историю наблюдения.

Stone Hedge Максима Гейзера и Артема Санфирова нашла новую площадку для реализации бизнес-центра площадью 120 тыс. кв. м на улице Двинцев в Савеловском районе на северо-востоке Москвы, сообщил источник “Ъ”, близкий к компании. Девелопер построит две офисные башни на участке, принадлежащем ООО «Сатэкс» бывшего топ-менеджера группы ПИК и мажоритарного акционера золотодобывающей компании Highland Gold Mining Владислава Свиблова. Эту информацию “Ъ” подтвердили в Stone Hedge и господин Свиблов.

Проект в Савеловском районе, инвестиции в который стороны оценивают в 12 млрд руб., будет реализован на паритетных началах. Партнеры отказались раскрывать условия сотрудничества. Источник “Ъ” на рынке недвижимости говорит, что сотрудничество господина Свиблова со Stone Hedge выглядит логично: в компании помимо Максима Гейзера много бывших сотрудников группы ПИК, которым комфортно работать в привычной команде.

В прошлом году Stone Hedge заявила, что вышла из всех жилых проектов, чтобы сфокусироваться на строительстве офисов класса А. В компании такое решение объясняют «сформировавшимся дефицитом качественного офисного предложения в Москве». Партнер Cushman & Wakefield Алан Балоев говорит, что у компании серьезная экспертиза в этом сегменте, поэтому ей проще работать на офисном рынке, чем конкурировать с крупными застройщиками жилья. Но в земельном банке Stone Hedge по-прежнему остаются участки для строительства жилья. Например, компания так и не освоила участок на улице Матросская Тишина, 1а на востоке Москвы, где компания планировала построить жилье, часть которого могла бы перейти мэрии по программе реновации (см. “Ъ” от 18 ноября 2019 года).

В CBRE подсчитали, что из 600 тыс. кв. м офисов, расположенных в Белорусском и Савеловском районах столицы, свободны около 70 тыс. кв. м, что говорит о вакантности более 10%. Руководитель направления бизнес-аналитики CBRE Клавдия Чистова при этом подчеркивает, что выбор для крупных компаний, желающих занять пространство более 5 тыс. кв. м, весьма ограничен. Директор практики по сопровождению сделок в сфере недвижимости PwC в России Саян Цыренов говорит, что деловой кластер Савеловского района активно расширяется и среди компаний, предпочитающих эту локацию в районе ТТК, качественные офисы будут востребованы.

В JLL уверены в обратном: по итогам 2021 года консультанты ожидают роста средней вакантности на рынке до 14%, который наиболее заметен будет в классе А. В 2020 году совокупный годовой объем сделок на офисном рынке столицы оказался минимальным за всю историю наблюдений (с 2007 года) и составил 768 тыс. кв. м, сократившись в два раза по сравнению с 2019 годом. К тому же источник “Ъ” на рынке недвижимости называет площадку спорной для строительства бизнес-центра: непосредственная близость к железной дороге и удаленность от делового кластера у Белорусского вокзала снизит привлекательность для потенциальных арендаторов или покупателей. Глава департамента офисной недвижимости JLL Алексей Ефимов прогнозирует, что средняя стоимость продажи офисов в этом проекте составит 300 тыс. руб. за 1 кв. м. Stone Hedge оценивает ставки по аренде в данной локации в 25–30 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

Дарья Андрианова