Валютные сбережения россиян достигли максимума с начала пандемии COVID-19

Сбережения россиян в иностранной валюте в декабре 2020 года достигли уровня в $92,1 млрд, свидетельствуют статистика банковского рынка ЦБ. Объем валютных сбережений в конце 2020 года меньше показателя начала года ($96,5 млрд) на 4,6%. При этом показатель декабря достиг максимума за период пандемии коронавируса.

Основной приток валюты в 2020 году пришелся на текущие счета, который пополнились за год на $8,3 млрд. Основной отток при этом приходился на валютные депозиты, с которых было снято $12,8 млрд. При этом объем средств на депозитах в декабре 2020 года вырос на 0,9%, до $61,8 млрд.

Ранее сегодня ЦБ отмечал, что объем средств россиян в банках в 2020 году вырос на 4,2%. В отчете о развитии банковского сектора регулятор отмечал, что это существенно ниже, чем годом ранее, и связывал это со снятием наличных денег в период пандемии. Помимо этого, на фоне снизившейся доходности вкладов россияне переходили на альтернативные финансовые инструменты.

О популярности паевых фондов на фоне снижения доходности вкладов — в материале «Инвесторы перепифили рекорд».