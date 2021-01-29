Екатеринбург приоткрыл заграницу

Правительство РФ разрешило екатеринбургскому аэропорту Кольцово принимать международные рейсы из Армении и Белоруссии. Сразу после этого авиакомпания «Уральские авиалинии» анонсировала возобновление рейсов в Ереван. Впрочем, участники туррынка отметили малую востребованность данных направлений у граждан.



Постановлением правительства РФ разрешается принимать международные рейсы из Армении и Белоруссии 20 аэропортам страны, включая екатеринбургский Кольцово. В документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, говорится, что граждане государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) смогут въезжать в Россию из Белоруссии и Армении с 1 февраля по 1 марта 2021 года.

Чтобы попасть в Россию, прибывшим нужно будет сдать отрицательный тест на коронавирус, который впоследствии нужно загрузить в специальное приложение «Путешествую без COVID-19».

В пресс-службе Кольцово заявили, что готовы к возобновлению международного пассажирского авиасообщения. «В аэропорту в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Росавиации реализован комплекс мер по профилактике распространения коронавируса. Все службы Кольцово готовы к обслуживанию зарубежных рейсов в случае их выполнения»,— отметили в пресс-службе аэропорта.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» анонсировала чартерные рейсы из Екатеринбурга в Армению, которые будут выполняться по субботам с 6 февраля. В пресс-службе «Уральских авиалиний» отметили, что рейсы в Армению компания не выполняла с 27 марта 2020 года, когда в России закрыли границы из-за распространения COVID-19. Кроме того, в компании рассматривают возможность открытия рейсов в Белоруссию.

С октября 2017 года по март 2018 года полеты из Екатеринбурга в Минск осуществляла авиакомпания «Ямал», но потом отказалась от этого направления.

Представители туристического бизнеса отмечают, что две эти страны никогда не были массовыми туристическими направлениями. По их мнению, тем турфирмам, которые захотят продавать туда туры, потребуется одна-две недели для расчета цен и заключения соглашений с международными партнерами.

«Открытие рейсов в Армению и Беларусь лишь поможет гражданами этих стран добраться до Екатеринбурга без пересадок. Но в любом случае это радует — “лед тронулся” и возможно Кольцово откроют для других стран»,— сообщила “Ъ-Урал” директор компании «Слетать.ру» Екатерина Аникина.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев при этом считает, что спрос на данные направления есть как в России, так и за рубежом, и текущее количество анонсированных рейсов не сможет его удовлетворить. «Сегодня мы обсуждали данный вопрос с генеральным консулом Армении в Екатеринбурге. Пришли к выводу, что такое количество рейсов в месяц — это недостаточно, нужно поэтапно переходить на более плотный авиарежим. Мы хотим, чтобы этими рейсами пользовались, в том числе, классические туристы, которые приобретают туры. Сейчас нам нужно провести серьезную работу, сделать рентабельные рейсы определенной частоты»,— подчеркнул господин Мальцев.

По его данным, сейчас ведутся переговоры с белорусской авиакомпанией «Белавиа», которая, по его мнению, при постепенном снятии ограничений, «сможет подарить Уралу хорошие стыковки, в первую очередь с Европой, через Минск».

Господин Мальцев заключил, что пока сложно предугадать, стоит ли ожидать в ближайшее время открытия авиасообщения с другими странами, однако, при благоприятном исходе, как аэропорты, так и авиакомпании и турфирмы смогут частично компенсировать потери, понесенные в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Отметим, пассажиропоток Кольцово в 2020 году снизился на 44%. Так, екатеринбургский аэропорт обслужил 3,55 млн человек, из них внутренними направлениями воспользовались 3,21 млн пассажиров (91% пассажиропотока), внешними — 332,8 тыс. человек.

Илья Смирнов