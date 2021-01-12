В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий

Парламентарии разработали законопроект об индексации пенсий, сообщил один из авторов, глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). Согласно документу, она должна проводиться как минимум один раз в год.

«Вместе с коллегами по фракции ЛДПР в Государственной думе и в Совете федерации предлагаем конкретный механизм индексации, законодательно закрепляющий возможность максимальной защиты размера пенсионных выплат. Собственно, это то, что и предложил президент — обеспечить индексацию не реже одного раза в год, чего ныне действующим законодательством не предусмотрено»,— сообщил господин Нилов в Telegram.

Как предлагается проводить индексацию:

социальные пенсии индексировать ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в России за прошедший год. Также предлагается дополнительная индексация с 1 июля, если инфляция за прошлый год превысит темп роста прожиточного минимума пенсионера.

страховые пенсии индексировать с 1 января исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента и с 1 апреля — исходя из роста доходов ПФР.

26 ноября Госдума приняла закон о трехлетнем федеральном бюджете. В нем не предусмотрена индексация пенсий работающим пенсионерам. «Справедливая Россия» инициировала обращение в Конституционный суд на соответствие нормам Основного закона, но парламентариям не хватило подписей. Президент России Владимир Путин при этом поручил рассмотреть вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Подробности — в материале “Ъ” «ЛДПР не вписалась за пенсионеров».