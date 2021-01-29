Уральцы выбирают статус

За 2020 год в Свердловской области около 47 тыс. человек оформили статус самозанятых. По данным региональной налоговой, около 41% впервые «вышли из тени». Значительный прирост самозанятых произошел в разгар пандемии: с апреля по июнь. Чаще всего в качестве самозанятых регистрировались люди, занимающиеся грузовыми и пассажирскими перевозками, доставщики и представители сферы маркетинга и рекламы. По данным налоговой, в региональный бюджет по специальному налоговому режиму поступило около 52 млн руб. По плану нацпроекта до 2024 года количество самозанятых должно увеличиться до 65 тыс. человек.



На 1 января 2021 года в Свердловской области 47 тыс. физлиц зарегистрированы в качестве самозанятых, в том числе 3,64 тыс. индивидуальных предпринимателей. По данным на 28 января, число самозанятых увеличилось и составило 50 828, рассказала на пресс-конференции начальник отдела налогообложения юридических лиц управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Свердловской области Юлия Смирнягина.

«Анализ показал, что среди самозанятых где-то 41% (около 19 тыс. человек) составляют лица, которые вышли “из тени”»,— отметила она. По ее словам, самый значительный прирост самозанятых произошел в первую волну пандемии COVID-19 — в апреле–июне 2020 года. «На это, по нашему мнению, повлияли меры, направленные на поддержку самозанятых в условиях распространения коронавирусной инфекции»,— отметила она. Дополнительный прирост самозанятых был в декабре по причине отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Так, на самозанятость в регионе перешли около 200 человек.

Напомним, весной 2020 года власти Свердловской области дважды делали единовременную выплату 5 тыс. руб. для поддержки самозанятых во время пандемии COVID-19. Заявки на ее получение принимались с 1 мая до 1 октября. По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерия Пиличева, за выплатой обратилась только половина самозанятых региона. Невыданные деньги вернулись обратно в бюджет.

Специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать в регионе в 2020 году. Стать самозанятым может тот, кто получает доход от своей профессиональной деятельности, у кого нет наемных рабочих и чей доход в год не превышает 2,4 млн руб. Самозанятые вместо обычного подоходного налога (13%) оплачивают 4% от дохода, полученного от физических лиц, и 6% от средств, перечисленных со счетов юридических лиц. Также им не надо подавать декларацию о доходах и уплачивать страховые взносы в ПФР, ФОМС и ФСС. Плательщик может получить налоговый вычет: со ставки 4% — 1%, с 6% — 2%. После регистрации в налоговой инспекции граждане перестают считаться безработными.

По словам госпожи Смирнягиной, на 1 января 2021 года самозанятые заплатили в бюджет Свердловской области по специальному налоговому режиму около 52 млн руб. Всего самозанятые региона заплатили около 86 млн руб. налогов — оставшаяся часть — 34 млн руб. — перечислены в бюджеты тех регионов, которые были указаны как место осуществления деятельности.

Наиболее популярными видами деятельности среди самозанятых в Свердловской области являются грузовые и пассажирские перевозки (7,7%), деятельность по доставке (2,7%), информационные услуги, маркетинг и реклама (2,5%), ремонт и строительство (2%), сдача квартир в аренду (1,8%), торговля своим товаром (1,7%), а также обучение и репетиторство (1,6%).

По мнению заместителя министра инвестиций и развития Свердловской области Евгения Копеляна, стимулом для оформления статуса самозанятого стала общая экономическая ситуация, а также желание людей попробовать себя в ином качестве и легализоваться. «В месяц прирост составлял примерно по 3,9 тыс. человек»,— отметил он. Господин Копелян предположил, скорее всего, регион не вернется к вопросу о мере поддержки, которая действовала в 2020 году. Но он отметил, что самозанятые смогут претендовать на имущественную поддержку. Также он добавил, что к 2024 году по плану нацпроекта в регионе должно быть порядка 65 тыс. самозанятых.

Екатеринбурженка Екатерина Шемякина является историком моды и в качестве самозанятой зарегистрировалось еще до пандемии. Девушка занималась организацией туров на недели моды в Нью-Йорк, Милан и Париж. Во время пандемии, когда заграничные поездки стали невозможны, перешла на продюсирование фэшн-блогеров. «Я являюсь частью продюсерской команды, часть которой находится в Америке, Европе и в России. Самой удобной формой оказалась самозанятость, так как это проектная работа и как такового трудоустройства в штат нет. У меня возникло желание зарегистрировать свой доход — я так спокойнее сплю, когда регистрирую и плачу налог, который ниже, если бы я регистрировала собственное ИП»,— пояснила Екатерина Шемякина.

Преподаватель английского языка Мария Лысова рассказала “Ъ-Урал”, что когда регистрировалась самозанятой, некоторые друзья ее не поняли, но как объяснила девушка, для нее это был важный фактор — позволить себе зарабатывать больше и без опаски, что ею могут «заинтересоваться» налоговые службы. «Для меня так легче морально выходить на большие суммы по заработку. Сумма налога не очень большая — 4%, для меня это адекватная сумма»,— подчеркнула Мария Лысова, добавив, что в зависимости от месяца налог выходил 1,7–2,5 тыс. руб.

Мария Игнатова