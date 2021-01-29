Инфляция крепчает

Аномальные морозы, пришедшие в Сибирь в декабре, ускорили годовую инфляцию до 4,7%. Из-за возросших расходов на обслуживание теп­личных комплексов подорожали овощи, из-за высокого спроса — услуги такси. При этом прирост цен в сибирских регионах оказался ниже общероссийского на 0,2 п.п. Новосибирская область стала единственным регионом в округе, где декабрьская инфляция замедлилась по сравнению с предыдущим месяцем (на 0,3 п.п.). Аналитики отмечают, что аномальная погода и ранее влияла на инфляцию, а дальнейшая динамика цен будет зависеть от курса рубля.



Годовая инфляция в регионах Сибирского федерального округа (СФО) в декабре составила 4,7%, ускорившись к ноябрю на 0,2 п.п. По данным Сибирского ГУ Банка России, это наименьший прирост среди всех округов. При этом в ЦБ отмечают, что «уникальным фактором» роста инфляции в регионах СФО стали сильные морозы. В последней декаде декабря в Сибири наблюдалась аномально морозная погода. Синоптики Западно-Сибирского УГМС назвали выходные 26-27 декабря в Западной Сибири самыми холодными для этого периода за всю историю метеонаблюдений. Столбик термометров в ряде регионов опускался до –40 и –46°С, в Томской области — до –49°С. «Неблагоприятные погодные условия в конце 2020 года увеличили спрос на услуги такси и повысили издержки производителей тепличных овощей. Это ускорило рост цен на огурцы и помидоры»,— сообщает пресс-служба сибирского управления, добавляя, что на стоимость тепличных овощей также повлиял временный запрет импорта из ряда стран, введенный Россельхознадзором из-за фитосанитарных требований.

Удорожание зерна для кормов и импортных ветеринарных добавок, по данным ЦБ, привело к тому, что в сибирских регионах ускорился рост цен на говядину, свинину и яйца. При этом другие продукты, наоборот, дешевели. Так, по данным ЦБ, из-за того, что в 2020 году в округе выросло производство молока и увеличились мощности по его переработке, в декабре снизился прирост цен на молоко, творог и сметану. «Особенно сильно это про­явилось в Новосибирской области. Там снижение темпов увеличения цен было значительнее по продуктам переработки, а само молоко в декабре стоило даже дешевле, чем год назад. В результате Новосибирская область стала единственным регионом СФО, где инфляция в декабре замедлилась»,— прокомментировала ситуацию первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

В целом в Новосибирской области прирост цен на продовольственные товары в декабре замедлился к ноябрьскому на 0,3 п.п. (до 5,4%), на непродовольственные — остался на уровне 4,2%. «Увеличились темпы прироста цен на многие медикаменты и медтовары. Удаленный режим работы и учебы поддерживает спрос на электронику, что в связи с ослаблением рубля ускорило рост цен на планшеты, ноутбуки, смартфоны»,— отмечает Банк России.

По данным ЦБ, после введения федеральным правительством предельных цен на сахар его стоимость в целом по Сибири стабилизировалась. Однако в Иркутской области ускорение роста продолжилось и на сахар, и на подсолнечное масло, цены на которое также регулируются решением властей.

Среди сибирских регионов инфляция в декабре сильнее всего ускорилась в Хакасии — 0,5 п.п. (до 6%). Основное влияние, по данным ЦБ, оказывали временные федеральные факторы: ослабление рубля, уменьшение предложения подсолнечника и рост мировых цен на зерно. Среди продовольственных товаров больше всего в Хакасии подорожали фрукты (апельсины, лимоны, виноград) и тепличные огурцы.

Наименьший в Сибири показатель годовой инфляции в декабре отмечен в Рес­публике Алтай — 4,2% (прирост к ноябрю — 0,3 п.п.). Сибирское управление Банка России отмечает, что с открытием новых производств по выпуску сливочного масла и сыра в регионе замедлился годовой рост цен на эти продукты. В то же время респуб­лика стала одним из немногих регионов СФО, где усилился годовой прирост цен на платные услуги — 1,1% после 0,5% в ноябре. «Одним из проинфляционных факторов в этом сегменте стало увеличение спроса на услуги ателье по ремонту одежды. Рост цен на ремонт и пошив одежды в годовом выражении усилился»,— отмечают аналитики регулятора. Другим фактором, по их данным, стал переход на удаленный режим учебы и работы, повысивший спрос на услуги сотовой связи. «По информации сотовых операторов, действующих на территории региона, значимым фактором повышения тарифов является необходимость развития инфраструктуры в условиях растущего спроса»,— сообщает ЦБ.

Старший директор — руководитель группы региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова отмечает, что, несмотря на то что прирост потребительских цен рассчитывается с поправкой на сезонность, все же аномальные, нехарактерные морозы (или, наоборот, теплая погода) «могут оказать влияние на цены путем учета стоимости тепла в себестоимости продукции». При этом аналитик добавляет, что ситуация в Сибири не уникальна, схожие проблемы, судя по сообщениям ЦБ, были и в других округах. К примеру, в Уральском ФО «производители овощеи закрытого грунта заложили в повышение цен издержки на обогрев и до­осветку теплиц, возросшие из-за морозов и большого количества пасмурных днеи», а в Северо-Западном ФО «давление на цены на тепличные овощи оказывало увеличение затрат хозяйств на обогрев теплиц из-за более низких, чем годом ранее, температур в декабре 2020 года» (цитаты по Банку России).

Елена Анисимова привела и другие примеры, когда аномальная погода влияла на динамику расходов и цен: «Теплыи декабрь 2018 года в центральной части России снизил потребление газа, электричества и горячего водоснабжения, а жара, пожары и засуха 2010 года привели к росту цен на зерно». «Если вернуться к овощам, то на рост их стоимости в декабре все еще мог оказывать влияние недостаток предложения в связи с ограничением ввоза овощеи из Азербаиджана. Как отмечено в сообщении ЦБ РФ, в конце декабря ограничения были частично сняты, а значит, предложение будет расти, и цены должны стабилизироваться»,— считает аналитик.

Кроме того, по ее словам, в ближайшее время инфляция в Сибири будет зависеть от тех же факторов, что и в целом в России: от курса рубля и от инфляционных ожидании. «Возможно, выход с удаленных режимов работы и учебы некоторых категории населения спровоцирует рост спроса на непродовольственные товары (одежду, обувь) и на некоторые виды услуг, что, в свою очередь, вызовет рост цен на них»,— заключает эксперт.

Дарья Решетникова