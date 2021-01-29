Организаторов выборов посадят за парты

Избирком Новосибирской области перед избирательными кампаниями 2021 года, в том числе в Госдуму, утвердил смету на подготовку организаторов выборов и повышение их правовой культуры. Затраты по сравнению с 2016 годом, когда проходила предыдущая думская кампания, сократились в три раза — до 1,3 млн руб. Снижение финансирования избирком объясняет, в частности, переходом на дистанционный формат обучения организаторов. Эксперты говорят, что большая часть нарушений на выборах связана с незнанием членами комиссий законов, и отмечают, что привлечь кадры для организации выборов сложно, учитывая низкие зарплаты сотрудников и ответственность вплоть до уголовной.



Избирательная комиссия Новосибирской области утвердила смету на обучение организаторов выборов 2021 года, а также определила программу по повышению правовой культуры избирателей. Всего обучение пройдут более 16 тыс. человек. Как рассказала председатель областного избиркома Ольга Благо, на эти мероприятия выделено более 1,3 млн руб., из них 550 тыс. руб. — из регионального бюджета, 765 тыс. руб. — из федерального. На обучение организаторов выборов облизбирком запланировал потратить 470 тыс. руб., на повышение правовой культуры — 843 тыс. руб. Последнее, в частности, предусматривает расходы на проведение различных мероприятий и приобретение подарков для победителей конкурсов, проводимых избиркомом, например в рамках Дня молодого избирателя, Дня Конституции РФ и др. Изготовление методических материалов, «направленных на разъяснение законодательства» — самая затратная статья расходов, она составляет около 500 тыс. руб. Также в течение года около 30–40 тыс. руб. планируется направить на оплату преподавателей по психологии и по повышению компьютерной грамотности организаторов выборов.

Осенью этого года в Новосибирской области, кроме выборов в Госдуму, должны пройти избирательные кампании представительных органов муниципальных образований — депутаты будут переизбираться в горсовет Барабинска, Куйбышева, Татарска, Бердска, Искитима, Оби и Мичуринского сельсовета (всего будет замещено 167 мандатов).

Во время обучения для сотрудников территориальных, муниципальных и участковых избиркомов проходят семинары по проведению досрочного голосования, порядку использования КОИБ, подведению итогов голосования и т.д. Как уточнили „Ъ-Сибирь“ в облизбиркоме, проведение семинаров для других участников избирательного процесса — СМИ, наблюдателей и политических партий — «не требует финансовых средств».

В 2016 году, когда проходила думская кампания, облизбирком израсходовал на подготовку организаторов выборов более 3,8 млн руб. «Сегодня такого финансирования не требуется, так как комиссии всех уровней оснащены оборудованием, в основном обучение проходит с использованием компьютерной техники, что позволяет существенно сократить затраты на печатные материалы и пособия для обучения. Сейчас обучение практически полностью перешло в дистанционный формат, так как в условиях непростой эпидемиологической ситуации мы минимизировали организацию процесса обучения в очной форме»,— рассказали в областном избиркоме.

Политолог Константин Лукин полагает, что обучение членов избирательных комиссий различного уровня необходимо из-за постоянных изменений законодательства: «Количество нарушений на выборах напрямую зависит от того, как хорошо обучены организаторы. Большая часть нарушений связана именно с незнанием членами комиссий законов, то есть нарушения допущены в рамках процедур. Это демонстрирует низкую грамотность сотрудников избиркомов. Возможно, нужно более жестко контролировать процесс обучения».

Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков считает, что в основе нарушений лежит кадровая проблема: «Как правило, в состав избирательных комиссий входят люди старой закалки, которые при принятии решений в конфликтных ситуациях полагаются на собственную логику. Привлечь молодые кадры достаточно сложно, так как зарплата у организаторов выборов небольшая (15–17 тыс. руб. в месяц), а ответственность у них колоссальная — вплоть до уголовной».

Юлия Сасевич