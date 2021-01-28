Китайскому адвокату потребовалось пять русских

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в следственный изолятор гражданина Китая, адвоката Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Хуэй Вана. Его обвиняют в разбое и похищении людей. Так, один из потерпевших, по версии следствия, показывал туристам из Китая дешевые магазины и рестораны, что противоречило интересам преступной группы, к которой, по версии следствия, мог быть причастен арестованный юрист. За это потерпевшему предъявили «долг» в 1 млн руб.

Неделю назад следственный отдел по Васильевскому району Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни, в том числе с применением оружия в отношении более двух человек из корыстных побуждений) и ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). 26 января задержанными по нему оказались пять граждан КНР, один из которых — Хуэй Ван.

Следствие считает, что Хуэй Ван вместе с сообщниками 19 октября прошлого года совершил разбойное нападение на гражданина Китая и похитил у него имущество и более 160 тыс. руб. После этого молодой человек и двое его знакомых оказались в машине нападавших, где от них потребовали еще 100 тыс. юаней, то есть более 1 млн руб. Все это, уверены в правоохранительных органах, происходило с применением насилия, а деньги из потерпевших фактически выбивали. В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти уточняют, что граждан Китая жестко избили руками и ногами. В итоге у них похитили еще почти 80 тыс. руб.

Спастись потерпевшим удалось лишь в одном из ресторанов, откуда они смогли сбежать.

В правоохранительных органах не исключают, что Хуэй Ван и его подельники могут быть представителями организованного сообщества, члены которого в Санкт-Петербурге следят за соблюдением негласных правил: чтобы гиды водили туристические группы из Китая только в «правильные» рестораны, магазины и другие места для развлечений. По версии следствия, один из потерпевших подрабатывал туристическим гидом и все-таки шел наперекор преступной группе: показывал гостям из Восточной Азии более доступные и дешевые места, за что его избили и предъявили «долг».

Чуть больше года назад Хуэй Ван получил статус адвоката Санкт-Петербургской палаты и работал в Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака. Некоторое время он был стажером вице-президента адвокатской палаты Санкт-Петербурга и главы Балтийской коллегии Юрия Новолодского. Хуэй Ван также является членом ассоциации юристов России.

На заседании в суде, как уточнили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, интересы Хуэй Вана представляли сразу пять адвокатов.

Потребовался обвиняемому и переводчик, хотя русский язык был указан как рабочий в одном из резюме адвоката. Вместе с защитниками Хуэй Ван просил у суда домашний арест, однако его отправили в следственный изолятор до 20 марта. Своей вины адвокат не признает.

Китайская диаспора в Санкт-Петербурге уже давно пытается обосноваться на Васильевском острове. Так, еще в 2019 году издание «Деловой Петербург» подсчитывало, что около 80% малого «китайского» бизнеса сконцентрировано именно там. Среди инфраструктуры «для своих» были названы закрытые спа-салоны, гостиницы с вывеской «дом народного творчества», ночные клубы, медицинские центры и даже школы.

Как сообщал “Ъ”, сейчас объекты, нацеленные на прием групп из КНР, заморозили деятельность: кто-то закрылся насовсем, кто-то «свернулся» и ждет лучших времен. «Сама структура бизнеса для китайских туристов устроена таким образом, что рынок практически на 95% занят предпринимателями из Китая,— объяснял “Ъ” схему работы точек руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин.— Этот бизнес занимается обеспечением всей необходимой инфраструктуры для туристов Поднебесной здесь, в России. Граждане Китая владеют ювелирными магазинами, ресторанами, транспортными компаниями и даже небольшими гостиницами. Также существует интересная бизнес-схема: сувениры, которые туристы хотят купить в России в целом или в Петербурге в частности, они выбирают и оплачивают еще в Китае, получая специальные карточки, по которым в российских магазинах могут забрать тот или иной товар».

Марина Царева, Санкт-Петербург