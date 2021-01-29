Теневые финансисты заработали 105 томов

ГУ МВД России по Челябинской области завершило расследование уголовного дела организованной группы теневых финансистов, которые обналичивали деньги с помощью номинальных компаний. По данным следствия, за два года деятельности теневой оборот составил 850 млн руб., а размер прибыли «обнальщиков» превысил 42 млн руб. Перед судом предстанут девять человек. Ни один из них не признал свою вину.



Сотрудники следственного отдела главного управления Министерства внутренних дел России по Челябинской области завершили расследование уголовного дела организованной группы теневых финансистов. Девять человек обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность в составе организованной группы, с извлечением дохода в особо крупном размере»). Материалы дела направлены в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

«По версии следствия, в течение двух лет девять жителей Челябинска, не имея соответствующего разрешения, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств. Для этого они использовали счета коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц. За свои услуги участники группы получали от 7,5% до 14% от суммы сделки»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным следствия, с марта 2016-го по март 2018 года теневой оборот денежных средств составил более 850 млн руб. Прибыль, полученная фигурантами, превысила 42 млн руб. Имена фигурантов не раскрываются. Деятельность группы «обнальщиков» остановили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области. Объем уголовного дела составляет 105 томов. Следователи провели более 45 обысков, допросили более 80 свидетелей.

По данным прокуратуры Челябинской области, нелегальные финансисты обслуживали индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. В своей работе они использовали реквизиты и расчетные счета 15 номинально созданных организаций. В ходе расследования уголовного дела арестованы изъятые у обвиняемых деньги в общей сумме более 1,5 млн руб. В надзорном ведомстве уточнили, что ни один из фигурантов не признает свою вину. Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.

По данным Банка России, сектор теневых финансовых услуг в стране постепенно сокращается. Так, по последней имеющейся информации ЦБ, в первом полугодии 2020 года объем сомнительных операций в банковском секторе снизился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В общей структуре 40% занимали операции с признаками обналичивания средств. В первом полугодии 2020 года их объем сократился в 1,4 раза до 39 млрд руб. Основная часть таких операций — 72% — это выдачи со счетов физических лиц, в том числе по платежным картам. В 2019 году по сравнению с 2018-м объемы операций с признаками обналичивания уменьшились в 1,9 раза. Основными потребителями теневых финансовых услуг являются представители строительной отрасли (38%), торговли (25%) и сектора услуг (21%).

Юлия Гарипова