Бывшему главе ростовского отделения РСХБ продлили арест до 27 февраля

Ростовский областной суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе ростовского филиала Россельхозбанка Игорю Пятигорцу до 27 февраля 2021 года. Об этом сообщили “Ъ-Юг“ в пресс-службе суда.

Как ранее писал “Ъ-Юг“, Игорь Пятигорец был задержан в апреле 2019 года по подозрению в мошенничестве, совершенном группой лиц или в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Пост руководителя банка он покинул в марте 2017 года. Сообщалось, что возбуждено уголовное дело по фактам хищения в филиале 390 млн руб. Подозреваемыми в деле стали руководительница кредитного отдела филиала, ее заместительница и трое работников других финансовых организаций. По версии следствия, группа выдавала заведомо невозвратные кредиты. Однако Игорь Пятигорец утверждал, что в пропаже средств виноват заемщик, который вовремя не погасил задолженность

Игорь Пятигорец работал в банковской сфере с 1997 года, с 2010 года занимал пост директора ростовского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк». Являлся депутатом заксобрания Ростовской области пяти созывов.

Наталья Шинкарева