«Манчестеры» поменялись местами

В Английской премьер-лиге (АПЛ) по итогам 20-го тура сменился лидер. После того как «Манчестер Юнайтед», который до этого занимал первое место, на своем поле со счетом 1:2 неожиданно проиграл худшей команде нынешнего турнира «Шеффилд Юнайтед», вперед вырвался «Манчестер Сити», разгромивший в гостях «Вест-Бромвич» — 5:0. А в четвертьфинале Кубка Италии отличился россиянин Алексей Миранчук, забивший победный для «Аталанты» гол в ворота «Лацио».

Чемпионат Англии

Нынешний розыгрыш Английской премьер-лиги, несмотря на отсутствие болельщиков на стадионах, превращается в один из самых интересных за последние годы. В первом круге во главе турнирной таблицы побывало сразу пять команд — очень удачно стартовавшие «Лестер» и «Эвертон», а также «Ливерпуль», «Тоттенхем» и «Манчестер Юнайтед». А теперь в единоличные лидеры вышел «Манчестер Сити», который сыграл на один матч меньше, чем большинство его конкурентов, и по потерянным очкам имел лучший показатель уже полторы недели.

Произошло это при необычных обстоятельствах. Дело в том, что «Манчестер Юнайтед» не просто прервал беспроигрышную серию из 13 матчей в чемпионате Англии. Он еще и уступил на своем поле, безусловно, слабейшему клубу лиги — «Шеффилд Юнайтед», который в 19 предыдущих турах набрал лишь 5 очков, а свою первую победу в нынешнем турнире одержал лишь в середине января.

Футболисты МЮ владели мячом три четверти игрового времени. Они нанесли по чужим воротам 16 ударов — в три раза больше, чем соперники, подали семь угловых против двух у соперника и сделали 803 точных паса против 257. Тем удивительнее был итоговый результат — 2:1 в пользу гостей. В середине первого тайма после розыгрыша углового они открыли счет, а ближе к концу, воспользовавшись нерасторопностью обороны хозяев, благодаря рикошету от ноги Акселя Туанзебе после удара Оливера Берка забили победный мяч.

Первая c 1973 года победа «Шеффилд Юнайтед» на Old Trafford мало повлияла на его перспективы.

Он по-прежнему является безнадежным аутсайдером, отставая от «зоны невылета» на 10 очков. А вот «Манчестер Юнайтед» казавшиеся верными, но в итоге потерянные три балла могут запросто аукнуться в конце сезона. Ведь его принципиальнейший конкурент «Манчестер Сити» после не самого яркого старта набрал ход и не знает поражений в АПЛ с ноября, выиграв за это время девять матчей при двух ничьих. Уверенная выездная победа над «Вест-Бромвичем» со счетом 5:0 доказывает, что главный тренер Пеп Гвардиола, несмотря на проблемы, связанные с временным отсутствием нескольких игроков из-за коронавируса, отлично приспособился к непростым условиям пандемии. Кстати, следующий матч его клуб проведет дома именно с «Шеффилд Юнайтед».

Кубок Италии

На Апеннинах свой очередной гол за «Аталанту» забил россиянин Алексей Миранчук. На этот раз он отличился в четвертьфинале Кубка Италии против «Лацио», в третий раз выйдя в основном составе. Матч в Бергамо складывался для хозяев непросто. Римляне владели мячом в два раза больше, а в начале второго тайма за фол последней надежды был удален защитник «Аталанты» Хосе Паломино. Счет к тому времени был 2:2, однако «Лацио» не удалось добиться перелома. Более того, на 57-й минуте Алексей Миранчук, оказавшись в выгодной позиции после передачи Кристиана Ромеро, аккуратно направил мяч под левой ногой вратаря гостей Пепе Рейны.

Вскоре главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заменил россиянина. В середине второго тайма Дуван Сапата мог увеличить преимущество своей команды до двух голов, но не реализовал пенальти, а в концовке уже «Лацио» не реализовал пару верных моментов. Но счет так и не изменился.

«Аталанта» пробилась в полуфинал, а Миранчук, который перешел в нее из «Локомотива» в начале сентября, продолжает адаптацию в новых условиях.

И в целом делает это успешно. Для игрока, который в основном выходит на замену, четыре гола за 369 минут, проведенных на поле в официальных матчах, можно считать прекрасным показателем. Ранее Миранчук забивал в своих дебютных матчах во всех трех турнирах с участием «Аталанты» — в Лиге чемпионов «Мидтьюлланну», в Кубке Италии в ворота «Кальяри» и в чемпионате Италии «Интеру».

Евгений Федяков