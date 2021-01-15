Испания лишилась «классико»

Второй полуфинал Суперкубка Испании по футболу — между мадридским «Реалом» и «Атлетиком» из Бильбао — завершился неожиданным поражением «королевского клуба» со счетом 1:2. Таким образом, «Барселона» в финале сразится не с принципиальным своим соперником «Реалом», а с середняком испанского чемпионата.

Суперкубок Испании

Очень неровно начав нынешний сезон, мадридский «Реал» затем вроде бы добавил стабильности и не проигрывал с 1 декабря, когда потерпел повторное поражение от донецкого «Шахтера» в Лиге чемпионов. После этого «королевский клуб» в девяти официальных матчах одержал семь побед при двух ничьих. Однако в пятницу в полуфинале Суперкубка он неожиданно нарвался на неудачу во встрече с «Атлетиком» из Бильбао, которого ровно месяц назад победил со счетом 3:1.

Лучшим игроком матча стал нападающий баскского клуба Рауль Гарсия, который в первом тайме сначала открыл счет, а затем с пенальти удвоил преимущество своей команды. «Реалу» же, выступавшему в своем обычном звездном составе, удалось отквитать лишь один мяч благодаря точному удару Карима Бензема. В итоге — 2:1.

«Это не провал, поскольку мы старались. Нам нужно продолжать работать, менять динамику, а также все, на что мы можем повлиять в нынешней ситуации»,— отреагировал на это поражение Зинедин Зидан, главный тренер «Реала». После 18 матчей, проведенных в чемпионате Испании, его клуб занимает с 37 очками второе место, на 3 балла опережая «Барселону» и на 4 отставая от мадридского «Атлетико», сыгравшего на два матча меньше. Ну а «Атлетик», который идет лишь на 11-м месте и обыграл «Реал» после 7 поражений и 4 ничьих в очных матчах, теперь в воскресном финале встретится с «Барселоной».

Кубок Италии

Тем временем в Италии отличился российский легионер «Аталанты» Алексей Миранчук, который перешел в этот итальянский клуб из «Локомотива» еще в августе прошлого года, но в стартовом составе впервые появился лишь сейчас, в кубковом матче 1/8 финала против «Кальяри». С самого начала игры Миранчук был весьма активен. Он стал участником нескольких опасных моментов у чужих ворот, а в конце первого тайма даже открыл счет, нанеся в одно касание точный удар левой ногой из центра штрафной площади. После перерыва сицилийский клуб ответил своим точным выпадом, но вскоре «Аталанта» забила еще два гола, победив на своем поле — 3:1. Все результативные события на поле произошли до того момента, как главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заменил россиянина на 69-й минуте.

Футболист Алексей Миранчук в матче против «Кальяри» Фото: AP

Интересный факт: сыграв за «Аталанту» минимум по одной встрече в Лиге чемпионов, чемпионате Италии и Кубке Италии, Алексей Миранчук забивал голы в своих первых матчах во всех трех турнирах. В октябре прошлого года он отличился во встрече с датским «Мидтьюлланном» (4:0), а в ноябре сравнял счет в важном матче с миланским «Интером» (1:1).

Евгений Федяков