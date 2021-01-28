На Кубани разрешат выставки и конгрессы и увеличат заполняемость в кинотеатрах

Власти Краснодарского края разрешат выставочно-конгрессную деятельность в регионе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

«Благодаря тому, что в регионе сохраняется стабильная эпидобстановка, рассмотрели ряд возможных послаблений. Вместе с коллегами и руководителем Роспотребнадзора Марией Потемкиной приняли решение: возобновить конгрессно-выставочную деятельность в регионе», – написал глава региона.

Кроме того, решено увеличить заполняемость мест в кинотеатрах с действующих 15% до 30%. Их работа по-прежнему возможна только с обязательным соблюдением всех требований Роспотребнадзора, санитарных норм и социальной дистанции.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, работу кинотеатров в Краснодарском крае разрешили с 31 декабря 2020 года. После этого, временно прекратили свою работу кинотеатр «Киномакс», расположенный в ТРЦ «Галерея». Согласно сообщению администрации, кинотеатр закрыт «в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции до особого распоряжения», а также кинотеатр «Формула кино OZ» в ТР» Oz Mall.

Кроме того, с 21 января 2021 года возобновили работу театры, концертные залы и дворцы культуры. Всего в крае открылось 1079 таких объектов. Их заполняемость также не должна превышать 15%.

Алексей Белянин