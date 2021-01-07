В Краснодаре на карантин закрыли кинотеатр «Киномакс»

В Краснодаре временно закрыт кинотеатр «Киномакс», расположенный в ТРЦ «Галерея». Об этом сообщается на сайте заведения.

Согласно сообщению администрации, кинотеатр закрыт «в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции до особого распоряжения».

«Мы идем на это ограничение в целях скорейшего улучшения общей эпидемиологической ситуации и возобновления работы в полноценном режиме», – добавляет руководство «Киномакс-Краснодар».

Кинотеатр возобновил свою работу 31 декабря. Он стал последним в сети «Киномакс», из закрытых на карантин киноцентров. По данным «Комсомольской правды», кинотеатр должен продолжить работу через 14 дней.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 28 декабря 2020 года глава регионального управления Роспотребнадзора Мария Потемкина подписала постановление, разрешающее кинотеатрам возобновить работу на Кубани с 31 декабря. В постановлении указано, что посещение кинотеатров допускается при условии загрузки зала не более 15%. Кинотеатры не работали в регионе с 26 марта 2020 года.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 29 декабря объяснил решение открыть кинотеатры желанием властей региона удержать под контролем ситуацию с распространением коронавируса.

«Людям нужно будет куда-то пойти, поехать. Если мы ситуацию оставим такой, они сами найдут куда поехать и ситуация будет вообще неконтролируемой», – подчеркнул глава Краснодарского края.

Он добавил, что решение было принято после консультаций с руководством управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Также господин Кондратьев отметил, что посещение кинотеатра – чаще семейный отдых. С учетом этого, а также низкой загрузки залов, возможно открыть учреждения в условиях пандемии, считает он.

Алексей Белянин