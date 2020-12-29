На Кубани откроют кинотеатры с условием заполнения не более 15% мест

В Краснодарском крае будет разрешена работа кинотеатров, которые были закрыты весной текущего года из-за пандемии коронавируса, сообщил в сети Facebook глава региона Вениамин Кондратьев. При этом заполняемость зала будет серьезно ограничена.

«Во время сегодняшней встречи губернатора с журналистами, по словам господина Кондратьева, обсуждалась ситуация с кинотеатрами — «откроем ли мы их и когда? Откроем. Уже сегодня вечером подпишу соответствующее постановление. Правда, с серьезными ограничениями. Заполненность зала не более 15% и с соблюдением всех эпидемиологических требований»,— написал глава региона.

Анна Перова, Краснодар