На Кубани с 21 января откроется 1079 театров, концертных залов и дворцов культуры

В Краснодарском крае с 21 января 2021 года откроются 1079 культурно-досуговых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Кроме того, начиная с указанной даты в регионе смогут работать 13 государственных и муниципальных театрально-концертных организаций. Как рассказал первый замминистра культуры Краснодарского края Алексей Погребенко, всего к творческой работе смогут вернуться более 13 тыс. формирований, среди которых также любительские объединения, клубы по интересам, творческие коллективы.

«За 10 месяцев удаленной работы учреждения освоили новый формат работы, который многому нас научил. Элементы онлайн деятельности мы оставим, потому что это направление достаточно востребовано. А сейчас главная задача – возобновить очную деятельность максимально безопасно для артистов и зрителей», – прокомментировал он.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 15 января 2021 года губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление, согласно которому с 21 января разрешается работа театров, концертных залов и домов культуры.

Как следует из документа, учреждения культуры смогут работать при условии, что заполняемость зрительных залов не превысит 15%, а также в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, включая соблюдение масочного режима и социальной дистанции. В случае выявления нарушений организации будут закрывать.

Алексей Белянин