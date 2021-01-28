Вакцина Pfizer и BioNTech эффективна против мутировавших штаммов

Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой BioNTech эффективна против штаммов, выявленных в Великобритании и ЮАР, передает AFP со ссылкой на сообщение компаний.

В заявлении двух компаний говорится, что предварительные результаты исследований указывают на то, что для борьбы с новыми штаммами вируса не потребуется разработка новой вакцины. Компании выяснили это с помощью исследования, в котором сравнили антитела 20 человек, получивших две дозы вакцины Pfizer/BioNTech во время клинических испытаний, с лабораторно сконструированными наборами мутаций, присутствующими в штаммах из Великобритании и Южной Африки.

Напомним, что штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, передается быстрее, чем ранее известные. А штамм из ЮАР распространяется еще интенсивнее, чем британский.

В конце 2020 года и начале 2021-го во многих странах началась массовая вакцинация населения. Некоторые государства планируют ввести паспорта вакцинации. Они позволят людям свободнее путешествовать, посещать общественные места и массовые мероприятия.

Подробнее — в материале “Ъ” «Привитый по паспорту».