28 января, четверг
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Citroen, Opel и Peugeot сделали электрические фургоны

Концерн PSA Group (объединяет марки Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall) представил три электрических фургона.

Модели Citroen e-Berlingo, Opel Combo- и Peugeot e-Partner отличаются друг от друга только оформлением кузова и интерьера, а внешне от версий с двигателями внутреннего сгорания их не отличить.

Технически модели унифицированы и оснащаются 136-сильным электромотором и батареей на 50 кВт/ч, обеспечивающей запас хода до 275 км соответственно. Фургоны грузоподъемностью 800 кг доступны в двух версиях по длине кузова.

В продаже в Европе электрические фургоны уже появились. Ранее, напомним, были представлены электрические версии более крупных моделей Citroen e-Jumpy, Opel Vivaro-E и Peugeot e-Expert.

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