Citroen, Opel и Peugeot сделали электрические фургоны

Opel Combo-e Cargo XL. Фото: Opel

Opel Combo-e Cargo XL. Фото: Opel

Opel Combo-e Cargo XL. Фото: Opel

Модели Citroen e-Berlingo, Opel Combo- и Peugeot e-Partner отличаются друг от друга только оформлением кузова и интерьера, а внешне от версий с двигателями внутреннего сгорания их не отличить.

Технически модели унифицированы и оснащаются 136-сильным электромотором и батареей на 50 кВт/ч, обеспечивающей запас хода до 275 км соответственно. Фургоны грузоподъемностью 800 кг доступны в двух версиях по длине кузова.

В продаже в Европе электрические фургоны уже появились. Ранее, напомним, были представлены электрические версии более крупных моделей Citroen e-Jumpy, Opel Vivaro-E и Peugeot e-Expert.