12 ноября, вторник
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Citroen, Opel и Peugeot сделали электрические фургоны

Концерн PSA Group (объединяет марки Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall) представил три электрических фургона.

Модели Citroen e-Jumpy, Opel Vivaro-E и Peugeot e-Expert отличаются друг от друга только оформлением кузова и интерьера, а внешне от версий с двигателями внутреннего сгорания отличить можно по лючку зарядного разъема на переднем левом крыле.

Технически модели унифицированы и оснащаются батареями на 50 и 75 кВт/ч, обеспечивающими запас хода до 200 и до 300 км соответственно. Мощность электромоторов пока не названа.

В продаже в Европе электрические фургоны появятся в середине 2020 года. Позднее будут сделаны электромобили на базе пассажирских микроавтобусов.

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