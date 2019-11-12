Citroen, Opel и Peugeot сделали электрические фургоны

Citroen e-Jumpy. Фото: Citroen

Opel Vivaro-E. Фото: Opel

Peugeot e-Expert. Фото: Peugeot

Модели Citroen e-Jumpy, Opel Vivaro-E и Peugeot e-Expert отличаются друг от друга только оформлением кузова и интерьера, а внешне от версий с двигателями внутреннего сгорания отличить можно по лючку зарядного разъема на переднем левом крыле.

Технически модели унифицированы и оснащаются батареями на 50 и 75 кВт/ч, обеспечивающими запас хода до 200 и до 300 км соответственно. Мощность электромоторов пока не названа.

В продаже в Европе электрические фургоны появятся в середине 2020 года. Позднее будут сделаны электромобили на базе пассажирских микроавтобусов.