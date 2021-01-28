Свердловский облсуд оставил под арестом координатора екатеринбургского штаба Навального

Свердловский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о 10-суточном аресте координатора местного штаба Навального Алексея Гресько, сообщил в facebook его адвокат Алексей Бушмаков. Напомним, господин Гресько был арестован по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ за организацию несанкционированного шествия в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Екатеринбурге 23 января.

«Это решение не правовое, а только политическое, направленное на достижение максимального устрашающего эффекта не только для Гресько, но и остальных мирных протестующих. Несомненно, арест как форма наказания была избрана в том числе и для препятствия ему участвовать в предстоящих мирных акциях», — считает господин Бушмаков.

Как ранее писал “Ъ-Урал”, сегодня, 28 января, для составления на Алексея Гресько протокола по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) в Екатеринбург прибыли сотрудники линейного отдела Внуково транспортной полиции Москвы. В протоколе указано, что господин Гресько, находившийся в аэропорту Внуково 17 января, в день прилета в Россию Алексея Навального, нарушал общественный порядок и не реагировал на требования сотрудников полиции. Суд над Алексеем Гресько состоится 5 февраля в Москве. По данной статье ему грозит административный арест.

Илья Смирнов