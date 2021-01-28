Координатора екатеринбургского штаба Навального вызвали в суд в Москву

Сотрудники линейного отдела Внуково транспортной полиции Москвы прибыли в Екатеринбург для составление протокола по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) на координатора местного штаба Навального Алексея Гресько. Об этом “Ъ-Урал” рассказал его адвокат Алексей Бушмаков. В протоколе указано, что господин Гресько, находившийся в аэропорту Внуково 17 января, в день прилета в Россию Алексея Навального, нарушал общественный порядок и не реагировал на требования сотрудников полиции.

«17 января Алексей находился в аэропорту Внуково, забирал своего сына из московской больницы. Но сотрудники полиции почему-то посчитали, что он пришел встречать Навального, нарушал общественный порядок и не реагировал на их законные требования, а также выражал негативное отношение в их сторону. Протокол, который они составили был без даты, в нем не было какого-либо вменяемого предъявленного обвинения», — отметил господин Бушмаков.

Суд над Алексеем Гресько состоится 5 февраля в Москве. По данной статье ему грозит административный арест.

Отметим, господин Гресько и сейчас находится под арестом за организацию несанкционированного шествия в поддержку Алексея Навального в Екатеринбурге 23 января. Апелляционную жалобу на 10-суточный арест сегодня рассмотрит Свердловский областной суд.