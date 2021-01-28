На Кубани 999 школьников перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

В Краснодарском крае на карантин из-за коронавируса закрыли 39 классов в 19 школах, всего 999 школьников. Об этом сообщает краевой оперштаб.

Школы закрыты в Краснодаре, Сочи, Туапсинском, Новокубанском, Курганинском, Гулькевичском, Успенском и Кущевском районах. Также, по информации министерства образования края, из-за выявленных случаев коронавируса закрыты 16 групп в 11 детских садах (259 воспитанников). Одна группа из 25 человек закрылась в Краснодарском колледже электронного приборостроения.

Школы Кубани возобновили очное обучение 11 января после зимних каникул. По информации оперштаба, тогда к занятиям в штатном режиме приступили около 7 тыс. учеников, не открылась только одна школа - № 11 Калининского района (94 ученика).

Как писал “Ъ-Кубань”, по данным на 28 января 2021 года коронавирус подтвердился еще у 193 жителей Кубани (- 1 по сравнению с вчерашними показателями). 277 человек выздоровели, 19 человек умерли.

Виктория Колганова