Наталья Котова заявила, что бюджет города не пострадал от пандемии

Бюджет Челябинска не пострадала от пандемии коронавирусной инфекции в 2020 году. Об этом заявила мэр Наталья Котова на пресс-конференции, посвященной итогам года. «Слава богу, у нас нет выпадающих доходов. Бюджет полностью был исполнен по итогам 2020 года. С учетом тех мер социальной поддержки, которые оказывались предприятиям, большая часть сохранилась и остается на плаву. Тот всплеск по безработице который был – до 30 тыс. – начал снижаться. Задача до конца 2021 года выйти на уровень 4 тыс., который был ранее. Очень надеемся, что за счет тех мер которые принимаем увеличиваем количество самозанятых, изменится и количество безработных», – сообщила глава.

На пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года, Наталья Котова не представила никаких конкретных показателей социально-экономического положения города в 2020 году. В начале мероприятия, она сообщила, что «есть определенные статистические данные, которые пока официально не выданы», и выразила надежду, что озвучит их на заседании годумы, где будет выступать с отчетом.