В Татарстане могут создать журналистский пул для работы на незаконных акциях

Пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова предложила сформировать специальный пул журналистов, который работал бы на несанкционированных акциях и в других «нестандартных ситуациях».

«Очевидно нам нужно сформировать какой-то пул»,— сказала она, комментируя задержания журналистов в Казани на акции в поддержку Алексея Навального 23 января.

Госпожа Галимова подчеркнула, что полиция действовала исходя из «нештатной ситуации». Чтобы избежать задержаний, считает она, руководителям редакций следовало бы заранее «проговорить с МВД».

«Что вы планируете работать на этой точке, что вы будете находиться там-то и там-то, чтобы вы были внесены в какой-то список или хотя бы идентифицировали вас на месте для того, чтобы вы могли беспрепятственно свою работу выполнять»,— пояснила она.

Ранее в МВД объяснили причины задержания журналистов на акции в Казани.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"