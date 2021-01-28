В МВД назвали причины задержания журналистов на акции в поддержку Навального в Казани

Начальник УВД по Казани Александр Мищихин назвал причины задержания журналистов на несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла 23 января. Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ, передает «Кaзанский рeпортер».

По его словам, команд на целенаправленное задержание журналистов не было. «Дело в том, что на Баумана и еще на одной улице, где было достаточно жарко, по радиостанции проходила информация, что под видом представителя СМИ, в жилетке во всяком случае, один товарищ пытался пройти. Начали смотреть: он показывал какое-то редакционное задание, потом показывал что-то в телефоне. В итоге выяснилось, что никакого отношения он к СМИ не имеет», — сказал господин Мищихин, добавив, что никто данного мужчину не задерживал.

По утверждению начальника УВД по Казани, сами мероприятия, проходившие 23 января, были «нестандартного, не обыденного характера». В частности, он имел ввиду их массовость, а также задействованный в акции личный состав. «Вы должны понимать, что вот эта массовость и подогревание обстановки порой не позволяет на тот момент сориентироваться. В этой связи, я полагаю, и были эти определенные действия», — сказал Александр Мищихин.

Напомним, акция в поддержку господина Навального прошла во многих городах РФ, включая Казань, 23 января. В ходе мероприятия были задержаны несколько журналистов. Среди них оказались сотрудники «Эфира», «Татар-информ», Progorod, Kazanfirst и главный редактор «Кaзанского рeпортера» Антон Райхштат.

"Ъ-Казань"